Üstadı anlatan eserler

Üstadımızın sağlığında yeğeni Abdurrahman ağabey, Üstadın hizmetlerini anlatan küçük ebadlı tarihçesini yazmış.

Daha sonra Eşref Edip tarafından ‘Risale-i Nur Müellifi Said Nursî Hayatı - Eserleri ve Mesleği’ adı altında kaleme alınmış başka bir biyoğrafi eser de var. Ve 1958 tarihinde henüz Bediüzzaman Hazretleri hayatta iken, onun nazarından geçirilerek Külliyatla birlikte Tarihçe-i Hayat bastırılmış.

Yıllar sonra Yeni Asya yayınlarında ‘Bilinmiyen Tarafları ile Said Nursî’ adlı eser yazılarak Üstadımız ve Risale-i Nur nazarlara veriliyor. Genelde bu eserler Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinin ve hizmetlerin özet bilgilerini veriyor.

Bu vesile ile yıllar önce yazılan ‘Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur’ adlı kitabı nazarınıza arz edeceğiz. Yazarı, Beşleme romanın yazarı Selahattin Yaşar. Diğer ismi ile İslâm Yaşar.

Bu kitap ikiyüz kırk yedi sayfa. Eski Said, Yeni Said, Üçüncü Said Dönemi ile birlikte hangi Risale nerede - ne zaman ve kısa bir özetini de ele alarak adeta insanı o güne götürüyor. (Benim yeni okuduğum ikibin ondört baskısı)

Yukarıda arz ettiğimiz gibi roman değil ancak roman gibi akıcı. Ve her seviyedeki insanın okuyabileceği ve istifade edebileceği ‘edebi biyografi’ özelliğini taşıyan bir eser.

Ve şunu ısrarlı ve emin bir şekilde ifade ederiz ki; bu eseri elinize alıp okuduktan sonra ‘İşte bu! Dışarıya rahatlıkla açılabileceğimiz bir eserimiz’ diyeceksiniz.

MEKTUP

Muhterem efendim,

Nur Külliyatı’nı tam takım teslim aldık. Arkadaşlar olarak çok sevindik ve Allah razı olsun duâsıyla mukabelede bulunduk. İnşallah eserlerden hakkıyla ve ziyadesiyle istifade etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eder. Eserleri tekrar tekrar okuyup İmanımızı ziyadeleştirme hapis musîbetini hafifleştirme gayreti içerisinde olacağız. Nur eserleri hem ferdi hem de namaz sonrası derslerde mütalâa ediyoruz. Cezaevi kütüphanesi’nde Külliyat takım halinde yoktu. Külliyatı cezaevi kütüphanesine verince sizin vesilenizle başka mahkûmlarda istifade etmiş olurlar inşaallah.

Muhterem ağabey, Cenab-ı Mevlâ’dan niyazımız okunan her Risalenin her bir harfinin milyonlarla çarpımının sevapları olarak sizin ve ehlinizin hanesine yazılsın âmin.Cenab-ı hak sizi ve hizmet arkadaşlarınızı iki cihanda mesut ve bahtiyar eylesin. Bu mektubu, kardeşlerinizi cezaevinde mutlu etmenin, küçük mütevazi bir karşılığı olarak teşekkür mahiyetinde kabul etmenizi istirham eder sevgi ve muhabbetlerimizi arz ederiz.

(Son gelen mektuplardan)

Not: Geçen Kurban Bayramınızı tebrik eder, duâlarınızı bekleriz.