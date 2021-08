Zübeyir Gündüzalp ve ilim

“İmanın rükünlerinden en mühimi İman-ı Billahtır, Allah’a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası şahı ve padişahı iman ilmidir.” (Konferans, Tarihçe-i Hayat)

Bilgili insan güneşe benzer girdiği yeri aydınlatır. Bir kimse bir saat ilim tahsil ederse bir gece ihya etmekten daha hayırlıdır, eğer bir gün ilim tahsil ederse üç ay oruç tutmaktan daha hayırlıdır.

Kim ilim meselelerinden bir mesele öğrenirse başkalarına öğretirse o kimseye yetmiş sıddık sevabı verilir. İlim taliminde öğretimine memur olan insanların öğrettiği ilim ile ister amel edilsin, ister edilmesin, ücreti ancak kabul olmuş bin rekât nafile namaz kılmaktan efdaldir.

Eğer o kimsenin öğretmiş olduğu ile amel edilirse kıyamete kadar amellerin sevabı o kimsenin defterine yazılır.

Ey nefsim! Tahkiki iman ilmini oku hakkı ve hakikati öğren, cahil kalma. Münevver ol, aydın ol cahil insan, cahil bir genç, cahil bir kadın ne kadar varlıklı da olsa yine fakirdir aşağıdadır. Okuyan erkek ve kadın genç bir ihtiyar daima ileride, daima yükseklerdedir. Bütün fenalıkların hayattaki bütün bedbahtlıkların vasıtası cehalettir. Bütün iyilik ve güzelliklerin bütün saadet ve huzurun tek çaresi ilmi iman bilgisi ile aydınlanmak ve nurlanmaktır. Hem erkek ve kadın için ilme çalışmak, cahillik bataklıklarında batmamak farzdır. Cenab-ı Hakk’ın ve Hazreti Peygamber Efendimizin (asm) emridir. Her türlü belâlar şer ve azaplar dinimizi bilmemekten, tahkiki iman ilminin nurundan ve feyzinden mahrum kalmaktan, cehalet karanlıklarından ileri gelir. Her nevî saadetler, her çeşit selâmetler, ferah ve neşeler, umum huzur ve sükûnlar, her sınıf güzellikler tahkiki iman ilmi ile tenevvür etmekten aydınlanmaktan gelir. (Son Şahitler. N. Şahiner. Cilt 2 Z. Gündüzalp. Y. Asya Yay.)

MEKTUP

Gönderdiğiniz kitaplar bana ulaştı. Size bu konuda teşekkür etmek istedim. Allah razı olsun. Ekmek gibi, su gibi hava gibi muhtaç olduğumuz bu eserleri sayenizde okumaya başladık. Sizin gönderdiğiniz eserlerden Medrese-i Yusufiye kitabını uyuşturucudan ceza almış bir kaç arkadaş ile paylaştım. O gençler ‘hocam biz bunları okursak ancak kendimizi düzeltiriz’ dediler. ‘Bir insana 15 yıl ceza yerine, 15 gün Nurlar’dan ders verilse daha ziyade terbiye olurlar.’ sözünü tasdik ettiler. Onlara ‘Medrese-i Yusufiye’ kitabını hediye ettim. İnşaallah selâmet bulurlar. Bunun gibi bir kaç hadise daha yaşandı. Bu eserlerin bize ulaşmasında sebeb olanlardan Allah razı olsun binler selâmlar.

(Son gelen mektuplardan)