Ekilen Nur tohumları

H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen İzmir Kitap Fuarı âdeta bir bayram havasında geçti. Biz de standımızda bulunduk ve bu Nur’un bayramına şahitlik ettik. Stant görevlilerinden kardeşimiz Abdulbasir Şeker’in izlenimleri şöyle:

“Türkiye’nin açık alanda gerçekleşen tek kitap fuarı olma özelliği taşıyan bu kitap fuarı, havaların da iyi olmasıyla âdeta bir şenlik havasında gerçekleşti. İzmir’in tam merkezinde olması dolayısıyla katılım oldukça yoğundu. İş merkezlerinin ve çarşının çokça olduğu bölgeden iş çıkışı gelen insanlar da fazlaydı.

Tüm fuar alanında dinî yayınlar sahasında sadece Yeni Asya’nın olması ayrıca manidar bir durum teşkil etti. Bu sebeple diğer tüm yayınevleri dahil insanlar, dinî yayın soranları bizim standımıza yönlendirdiler. Özellikle geçmiş fuarlarda da müşahede ettiğimiz husus, en çok kitap alışverişini, Yeni Asya’nın dik duruşu ve Üstad Hazretlerinin savunduğu adalet-i mahza hakikatini savunan yayın çizgisinden etkilendiklerini ifade edenler yaptılar. Tek dinî yayınevi olmamız sebebiyle de insanların Risale-i Nurlar ile ilgili sualler sorması, merak etmesi, onlara cevaplar verilmesi ve muhatap olunması en güzel hususlardan biriydi. Hafta sonu yazarlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen seminer ve söyleşilere her kesimden katılımın olmasıyla ve insanlara Risale-i Nurlardaki hakikatlerin aktarılmasıyla çok güzel bir zemin teşkil edilmiş oldu. Katılan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Bizler de emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çok güzel manzaralara şahitlik ettiğimizi aktararak böyle güzel hizmetlerin devamını temenni ediyoruz.