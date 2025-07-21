"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Din mi, bilim mi?

Harun SÖZLER
21 Temmuz 2025, Pazartesi
Ahir zamanın inananlara sunduğu en sinsi tuzaklardan biri budur:

“Din ile bilim çelişirse, hangisini seçersiniz?”

Bu soru başlı başına büyük bir yanlışı barındırır.

Zira insan, iki hakikatten birini terk etmeye zorlanamaz. Eğer çelişiyorsa, ya bilim yanlış okunmuştur ya da din yanlış anlaşılmıştır.

 İslâm, “Oku!” emriyle başlamıştır. Bu, hakikatin peşinden gitmenin davetidir.

Bilim ise, o hakikate ulaşmanın yollarından biridir.

Bilimin gözleme dayalı çalışmaları, aslında hakikati beslemeli; ortaya çıkmasına yardımcı olmalıdır.

Böyle olunca, din ile bilim bir birini tasdik eder. Bilimsiz bir din nasıl eksikse, dinsiz ilim de köksüz ağaca benzer.

Bilim, marifetullah'a açılan kapıların en büyükleri arasında yer alır. Çünkü yaratılmışı doğru okumak, Yaratan’ı tanımaya kapı açar. Oradan muhabbetullaha geçilir.  

Maalesef çağımızın en büyük yanılgısı, aksini idrak edemedikleri her teoriyi kesin gerçek gibi kabullenmektir. Oysa ispatlanmamış her teori, sadece bir varsayımdan ibarettir. Evrim teorisi, kuantum çoklu evren teorisi gibi.

Varsayımları mutlak gerçek gibi kabul etmek, hakikatin önüne perde çekmektir. Zaten varsayım kelimesinin doğrusu, faraziye demektir. Yani olduğu farz edilen, düşünülen anlamındadır. Bunu ilim kabul etmek, düşüncenin değil; ezberin, alışkanlığın ve kör inancın ürünüdür. 

Uzun yıllar Newton’un yerçekimi kanunu, sarsılmaz bir hakikat gibi okutuldu.

Ancak bilim ilerledikçe anlaşıldı ki; mesele sadece “yerin çekmesi” değil, kütlelerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetiydi. Bilgi derinleşti, eski doğru geçerliliğini yitirdi.

Bu da gösterdi ki, bilimin kesin olarak doğru kabul ettiği konularda dahi hata yapma ihtimali mevcuttur.  

Mesele bilimin kendisi değil, bakış açısıdır.

Bir dağa iki cepheden bakan iki kişi farklı manzaralar görür; bu, ikisinin de aynı dağa baktığının çelişkili olduğunu değil, bakanların sınırlı görüşünü gösterir. Gördüğünü gerçek gibi dikta etmek ve dini gerçeğin dışında bırakmaya çalışmak hatadır. Bilimi dinden ayırmak, hakikati parçalamaktır

“Din mi bilim mi?” sorusu, aslında insanı yanlış bir tercihe zorlar. Asıl sorulması gereken şudur:

Hakikati neyle, kimin rehberliğinde ve hangi niyetle arıyorum?

Bilim bir anahtardır. Doğru kullanıldığında hakikatın kapılarını açar. Marifetullah’a götürür.

Başlıktaki sualin en doğru cevabını Bediüzzaman Hazretleri vermiştir: "Vicdanın ziyâsı, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizâcıyla hakikat tecellî eder."1

Kısacası din ile bilim biri birinin rakibi veya alternatifi değil, ikisi beraber hakikatin tecelli etmesini sağlar.

Dipnot:

1- Münazarat

 

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?

    Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?

    Süveyda’daki kaos yeni değil

    Çiftçi üretimden uzaklaştırıldı

    Büyük şehirlerdeki çocuklar da fakir

    İsrail, tüm yolları kullanarak Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışıyor

    ABD'den Suriye'ye güvenlik güçlerini kullanma çağrısı

    Microsoft ve Çin bağlantısı ABD'nin gündeminde

    'Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez'

    Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı

    İngiltere'de on binlerce kişi İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi

    Özyurtseven kardeşlerin biri LGS sınavında diğeri de YKS'de Türkiye birincisi çıkardı

    Suriye: Süveyda il merkezindeki çatışmalar durduruldu

    Eğitimden kopuş - Diploma işe yaramıyor

    Filistinliler için yeni sürgün emri

    AKP ısrar etti, zeytinlikler madene feda edildi

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı

    Çiftçiye yardımda geç kalındı

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Süveyda’daki kaos yeni değil
    Genel

    Çiftçi üretimden uzaklaştırıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?
    Genel

    PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.