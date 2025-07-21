"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Biraz ironi

Hüseyin GÜLTEKİN
21 Temmuz 2025, Pazartesi
Şu muhalefete de bir şeyi beğendirmek mümkün olmuyor! İşleri güçleri hep muhalefet etmek…

Başta Trump olmak üzere hemen bütün dünya liderleri bizim liderimizin yaptıklarını hayranlıkla takdir edip örnek alırken, bizim muhalefet, bir türlü yapılan hizmetleri görmüyor, sürekli tenkit ediyor, orada burada adamın aleyhinde atıp tutuyorlar! Ayıp diye bir şey var yahu... Bir kere insan haddini bilmeli... Yok efendim yok, bunlar tek kelime ile adamı kıskanıyorlar, çekemiyorlar!

“Tek adam da tek adam” diye bağırıp çağırıyorlar, yazıp çiziyorlar... “Parlamenter sistem de parlamenter sistem…” “Parlamenter sistem” dedikleri de, her kafadan bir sesin çıktığı meclis dedikleri yer!

Her ağzı olanın konuştuğu bir topluluğun ülkemizi idare etmesi mi iyi olur, yoksa muhalefetin habire diline doladığı, “tek adam” dedikleri Trump’ın bile “zeki adam” deyip hayran kaldığı bir liderin, yalnız başına ülkemizi idare etmesi mi daha kolay olur sizce? Yok efendim yok... Dediğimiz gibi, bizdeki muhalefeti memnun etmek mümkün değil.

Efendim, yargıya müdahale ediyormuş... Hakimlere, savcılara talimatlar veriyormuş... Suçsuz insanları hapishanelere dolduruyormuş… Geçin bu hikâyeleri, vazgeçin bu masallardan.. 

Hapishaneler dolu ise elbette o hapishanedekilerin mutlaka işledikleri bir suçları vardır! Muhalefet, işin aslını astarını bilmeden konuşuyor. Liderimizin ne kadar adaletli, ne derece merhametli olduğunu bilmedikleri için bu asılsız iddialarda bulunuyorlar.

Yok efendim, hukukçulara talimatlarda bulunuyormuş. Ne var bunda, devletin en üst makamında bulunan bir zatın, ülkemizin ve milletimizin geleceği için gerekli bazı telkinlerde ve talimatlarda bulunmasından daha doğal ne olabilir?

Efendim dillerine dolamışlar zamları, hayat pahalılığını, yüksek enflasyonu! Görmeyen de zanneder ki, bu zamları, bu hayat pahalılığını cumhurbaşkanımız yapıyor. Hâlbuki onun kadar fakir fukarayı düşünen başka birisi var mı? Durup dururken neden fakir fukarayı perişan etsin, ekonominin kitabını yazan, cumhurun başkanı.

Bu gafiller, bu zamlara ve yaşamakta olduğumuz diğer sıkıntılara sebep olanların; ülkemizin birlik ve beraberliğini, refah ve huzurunu istemeyen bazı dış güçler olduğunun farkında bile olmayan, malum cahil cühelâlardır.

Bu defa da tutturmuşlar, “adamın diploması vardı/yoktu” Kardeşim size ne adamın diplomasından! Diploma olsa ne olur olmasa ne olur? Tek başına ülkemizi idare eden bir şahıstan diploma sorulur mu Allah aşkına! İnsan biraz saygılı olur yahu! 

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?

    Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?

    Süveyda’daki kaos yeni değil

    Çiftçi üretimden uzaklaştırıldı

    Büyük şehirlerdeki çocuklar da fakir

    İsrail, tüm yolları kullanarak Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışıyor

    ABD'den Suriye'ye güvenlik güçlerini kullanma çağrısı

    Microsoft ve Çin bağlantısı ABD'nin gündeminde

    'Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez'

    Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı

    İngiltere'de on binlerce kişi İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi

    Özyurtseven kardeşlerin biri LGS sınavında diğeri de YKS'de Türkiye birincisi çıkardı

    Suriye: Süveyda il merkezindeki çatışmalar durduruldu

    Eğitimden kopuş - Diploma işe yaramıyor

    Filistinliler için yeni sürgün emri

    AKP ısrar etti, zeytinlikler madene feda edildi

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı

    Çiftçiye yardımda geç kalındı

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Süveyda’daki kaos yeni değil
    Genel

    Çiftçi üretimden uzaklaştırıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?
    Genel

    PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.