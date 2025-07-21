Biraz ironi

Şu muhalefete de bir şeyi beğendirmek mümkün olmuyor! İşleri güçleri hep muhalefet etmek…

Başta Trump olmak üzere hemen bütün dünya liderleri bizim liderimizin yaptıklarını hayranlıkla takdir edip örnek alırken, bizim muhalefet, bir türlü yapılan hizmetleri görmüyor, sürekli tenkit ediyor, orada burada adamın aleyhinde atıp tutuyorlar! Ayıp diye bir şey var yahu... Bir kere insan haddini bilmeli... Yok efendim yok, bunlar tek kelime ile adamı kıskanıyorlar, çekemiyorlar!

“Tek adam da tek adam” diye bağırıp çağırıyorlar, yazıp çiziyorlar... “Parlamenter sistem de parlamenter sistem…” “Parlamenter sistem” dedikleri de, her kafadan bir sesin çıktığı meclis dedikleri yer!

Her ağzı olanın konuştuğu bir topluluğun ülkemizi idare etmesi mi iyi olur, yoksa muhalefetin habire diline doladığı, “tek adam” dedikleri Trump’ın bile “zeki adam” deyip hayran kaldığı bir liderin, yalnız başına ülkemizi idare etmesi mi daha kolay olur sizce? Yok efendim yok... Dediğimiz gibi, bizdeki muhalefeti memnun etmek mümkün değil.

Efendim, yargıya müdahale ediyormuş... Hakimlere, savcılara talimatlar veriyormuş... Suçsuz insanları hapishanelere dolduruyormuş… Geçin bu hikâyeleri, vazgeçin bu masallardan..

Hapishaneler dolu ise elbette o hapishanedekilerin mutlaka işledikleri bir suçları vardır! Muhalefet, işin aslını astarını bilmeden konuşuyor. Liderimizin ne kadar adaletli, ne derece merhametli olduğunu bilmedikleri için bu asılsız iddialarda bulunuyorlar.

Yok efendim, hukukçulara talimatlarda bulunuyormuş. Ne var bunda, devletin en üst makamında bulunan bir zatın, ülkemizin ve milletimizin geleceği için gerekli bazı telkinlerde ve talimatlarda bulunmasından daha doğal ne olabilir?

Efendim dillerine dolamışlar zamları, hayat pahalılığını, yüksek enflasyonu! Görmeyen de zanneder ki, bu zamları, bu hayat pahalılığını cumhurbaşkanımız yapıyor. Hâlbuki onun kadar fakir fukarayı düşünen başka birisi var mı? Durup dururken neden fakir fukarayı perişan etsin, ekonominin kitabını yazan, cumhurun başkanı.

Bu gafiller, bu zamlara ve yaşamakta olduğumuz diğer sıkıntılara sebep olanların; ülkemizin birlik ve beraberliğini, refah ve huzurunu istemeyen bazı dış güçler olduğunun farkında bile olmayan, malum cahil cühelâlardır.

Bu defa da tutturmuşlar, “adamın diploması vardı/yoktu” Kardeşim size ne adamın diplomasından! Diploma olsa ne olur olmasa ne olur? Tek başına ülkemizi idare eden bir şahıstan diploma sorulur mu Allah aşkına! İnsan biraz saygılı olur yahu!

