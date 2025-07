Külliyatsız mekân kalmasın

İki özel tasarımlı Risale-i Nur Külliyatı

Yeni Asya Neşriyat olarak, Risale-i Nur Külliyatı’nı okuyucularımızla buluşturma misyonumuzu sürdürürken, şimdi de iki yepyeni ve özel tasarımla karşınızdayız!

Özellikle genç nesilleri hedefleyerek hazırladığımız bu iki yeni takım, hem görsel çekiciliği, hem de erişilebilir fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ekonomik şartların zorlayıcı olduğu bu dönemde, Risale-i Nur’dan azamî derecede istifade edilmesini gayesiyle, kaliteyi uygun fiyatla birleştiren bu projelerimizi büyük bir heyecanla sizlere sunuyoruz. İstiyoruz ki; külliyatsız hiçbir ev, ofis kalmasın ve özellikle de öğrencilere kolaylıkla ulaşabilelim

Yeni Asya Neşriyat bünyesindeki Risale-i Nur Külliyatı çeşidi 8’e yükselirken, böylelikle her yaştan okuyucumuza hitap edecek bir alternatif sunmuş oluyoruz.

1. Risale-i Nur Külliyatı – Orta Boy, Termo Deri Esnek Cilt

Özel tasarımı ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu külliyat, 14 kitap (14x20cm) olarak hazırlandı. Renkli baskısı, derkenar lügatçesi, 7.550 sayfalık muhtevası, termo deri kapağı ve esnek cilt tasarımıyla okuma tecrübenizi zenginleştirecek. Külliyat, ivory kâğıt, ayet ve hadis mealleri, Arapça metin tercümeleri, Risalelerin telif tarihleri ve genel indeksi ile tam bir başvuru kaynağı mahiyetinde.

2. Risale-i Nur Külliyatı – Orta Boy, Esnek Bez Cilt

Daha sade ve tabiî bir görünüme sahip olan bu takım da 14x20cm ebadında 14 kitaptan meydana geliyor. Renkli baskı, lügatçe, 7.550 sayfa, derkenarlar, esnek bez cilt ve özel kâğıt özellikleriyle özenle hazırlandı. Kapak varak yaldız detayları, ayet ve hadis mealleri, Arapça metin tercümeleri, Risalelerin telif tarihleri ve genel indeksi ile bu külliyat da Risale-i Nur’u derinlemesine anlamak isteyenler için ideal bir seçenek.

ESKİ SAİD DÖNEMİ ESERLERİ HEDİYE

Her iki yeni takımı alan herkese özel hediye!

Bu muhteşem 14 ciltlik külliyatlardan herhangi birini tercih eden okuyucularımıza, Bediüzzaman Said Nursî’nin 624 sayfalık “Eski Said Dönemi Eserleri” kitabı hediye ediliyor. Bu kıymetli eser, Risale-i Nur Külliyatı’nı bir bütün olarak kavramanıza yardımcı olacak ve Üstad’ın hayatının “Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said” olarak ayırdığı üç dönemini daha derinlemesine tanımanızı sağlayacak. Sayfa lügatçeli, dipnotlu, indeksli ve Arapça ibarelerin mealleri verilmiş bu özel kitapta, Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye gibi ilk dönem eserleri yer almaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’in çağdaş tefsiri olan ve asrımız insanının sorularına ikna edici cevaplar bulduğu Risale-i Nur Külliyatı’ndan azamî derecede istifade etmenizi sağlamak için çıktığımız bu yolda, siz değerli okuyucularımızın yakın ilgisini bekliyoruz.

Sipariş ve daha fazla bilgi için:

www.yeniasyakitap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz. Allah’a emanet olunuz.