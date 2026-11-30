İstanbul’da 11’den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karz Sempozyumu'nda, faizsiz borçlanmanın aile içi huzuru korumadaki ve KOBİ’leri faiz sarmalından kurtarmadaki hayati rolü vurgulandı. Uzmanlar, İslam’ın borçlanma ahlâkının yeniden hayata geçirilmesi ve sistemin yasal güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.





Karzı Hasen Vakfı, İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle Üsküdar İSAM Konferans Salonu’nda Uluslararası Karz Sempozyumu gerçekleştirildi. "Dünya Uygulamaları" temasıyla düzenlenen programa Türkiye ve dünyadan çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve finans uzmanı katıldı.

"Aile içi yıkımların önüne geçebilir"

Sempozyumda konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Hacer Korkmaz, İslam’ın borç alıp verme konusundaki ahlaki ilkelerinin yeniden gündeme taşınması gerektiğini belirtti. Karz-ı hasen (güzel borç) uygulamasının, elinde parası olanla paraya ihtiyacı olan arasında güçlü bir dayanışma köprüsü kurduğunu ifade eden Korkmaz, faizli borçların toplumsal tahribatına dikkat çekti. Korkmaz, "Özellikle aileler ve gençler arasında faizli borçların yol açtığı ekonomik yükler ciddi sorunlara sebep oluyor. Zamanla artan bu yük aile içi huzursuzluklara ve yıkımlara yol açabiliyor. Karz-ı hasen modellerinin artmasıyla bu sorunların ciddi anlamda son bulacağına inanıyorum" dedi.

Esnaf dayanışması ve genç çiftlere destek

Karzı Hasen Vakfı Başkan Yardımcısı Sami Yılmaz ise geçmişteki esnaf dayanışma kültürünü hatırlatarak, günümüzde atıl durumda bekleyen kaynakların sistematik bir yapıyla ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi. Kısa süreli nakit ihtiyacı olan KOBİ'lerin faiz sarmalına düşmeden ayakta kalabileceğini belirten Yılmaz, sistemin yaygınlaşması için bağımsız ve karza özgü yasal düzenlemelerin şart olduğunu dile getirdi.

Vakıf olarak önceliklerini evlilik desteğine verdiklerini aktaran Yılmaz, 6 yıldır sürdürdükleri çalışmalarla 33 yaşından gün almamış ve ilk evliliğini yapacak 2 binden fazla çifte faizsiz borç imkânı sunarak yuva kurmalarına vesile olduklarını kaydetti.

11 ülkeden dünya örnekleri incelendi

Geçen yıl ulusal ölçekte yapılan ve bu yıl uluslararası boyuta taşınan sempozyumda; Türkiye, İngiltere, ABD, İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Sudan, Nijerya, Mali ve Ürdün'deki modeller karşılaştırıldı. Program kapsamında şu başlıklar ele alındı:

Mikrofinans ve kadın girişimciliği: Pakistan'da teminatsız ve kefilsiz uygulanan gönüllülük esaslı modeller ile Endonezya ve Malezya'daki kurumsal yapılar değerlendirildi.

Pakistan'da teminatsız ve kefilsiz uygulanan gönüllülük esaslı modeller ile Endonezya ve Malezya'daki kurumsal yapılar değerlendirildi. Dijital platformlar: Yeni nesil dijital karz platformları ve katılım bankacılığı entegrasyonları masaya yatırıldı.

Yeni nesil dijital karz platformları ve katılım bankacılığı entegrasyonları masaya yatırıldı. Farklı gelenekler: Sempozyumda, Körfez ülkelerindeki kurumların yanı sıra Yahudi, Hristiyan ve seküler geleneklerde geliştirilen faizsiz borçlanma mekanizmaları da analiz edildi.