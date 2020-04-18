"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kozak Yaylası

Hasan Özgenç
18 Nisan 2020, Cumartesi
Konumuyla, manzarasıyla, havasıyla meşhur Kozak Yaylası, tefekkür edebileceğimiz güzel bir yer.

Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Bergama arası 18 köyden müteşekkil olan bu beldenin köyleri ayrı ayrı güzellikte.

Evet bu benzersiz bölge fıstık çam ağaçları, razakı üzüm bağları ile bezenerek yaratılmış, pekmezi ile de nam salmış. Yeşilin her tonuna vakıf, süt ve besi hayvancılığında da önde gelen bu benzersiz belde, gidenleri büyüleyen, iyi ki gelip görmüşüz dedirten Ege Bölgesi’nin bu verimli, bereketli toprak parçası olan Kozak Yaylası’nı görmeye değer.

Tertemiz çam kokulu havası, hele hele çam ağaçları altında bir sabah kahvaltı sefası denilir ki bir ömre bedel gelişimizin unutulmaz hatırası.

Her kesimden görkemli manzarası, evet evet görmeye değer Kozak Yaylası, yaylaların en âlâsı.

İşte bu yayla, gidenlerin olacak birer sıhhatli sağlık markası. Sakın unutmayalım, burası meşhur Kozak Yaylası, yaylaların en güzel halkası.

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik

    Dünyada son 24 saat

    'Cesaret verici bir karar'

    ABD'deki Türk vatandaşları için özel sefer yapılacak

    Almanya'da camiler mayıs ayında açılabilir

    Trump: Çin'deki ölümler ABD'den daha çok

    İstanbul'a deniz yoluyla giriş ve çıkışlar kısıtlandı

    Bakan Koca son gelişmeleri paylaştı: Toplamda 8631 kişi iyileşti

    Türkiye’de yıldız sporcular neden yardım yapmıyor?

    Çocukların hayatı tehlikede

    Gevşeme olmazsa Haziran’da atlatırız

    Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

    Türkiye’den vazgeçmeyelim

    Dövizdeki artış enflasyonu da arttıracak

    CHP Sözcüsü Öztrak'tan "genel karantina" açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    Plazma tedavisinden bir sevindirici gelişme daha

    İngiltere'de son 24 saatte 847 ölüm daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik
    Genel

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirası ve “siyasî” yargı
    Genel

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı
    Cevher İLHAN

    Yine siyasî hesâplarla...
    H. Muharrem OKUR

    İnfaz Kanunu çıktı
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular lâzım
    Mehmet ÇETİN

    Canlı (on-line) dersler devam ederken
    Risale-i Nur'dan

    Batı medeniyeti israf ile beşeri hasta etti
    Ahmet BATTAL

    Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.