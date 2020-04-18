Konumuyla, manzarasıyla, havasıyla meşhur Kozak Yaylası, tefekkür edebileceğimiz güzel bir yer.

Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Bergama arası 18 köyden müteşekkil olan bu beldenin köyleri ayrı ayrı güzellikte.

Evet bu benzersiz bölge fıstık çam ağaçları, razakı üzüm bağları ile bezenerek yaratılmış, pekmezi ile de nam salmış. Yeşilin her tonuna vakıf, süt ve besi hayvancılığında da önde gelen bu benzersiz belde, gidenleri büyüleyen, iyi ki gelip görmüşüz dedirten Ege Bölgesi’nin bu verimli, bereketli toprak parçası olan Kozak Yaylası’nı görmeye değer.

Tertemiz çam kokulu havası, hele hele çam ağaçları altında bir sabah kahvaltı sefası denilir ki bir ömre bedel gelişimizin unutulmaz hatırası.

Her kesimden görkemli manzarası, evet evet görmeye değer Kozak Yaylası, yaylaların en âlâsı.

İşte bu yayla, gidenlerin olacak birer sıhhatli sağlık markası. Sakın unutmayalım, burası meşhur Kozak Yaylası, yaylaların en güzel halkası.