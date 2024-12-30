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30 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Muhsin Demirel’i uğurlarken

Hasan ŞEN (SABÂHÎ)
30 Aralık 2024, Pazartesi
Çeşitli zamanlarda telefonla veya karşılıklı görüştüğümüz bir kardeşimizdi. Anlattıkları güzel şeyleri zevkle dinlerdik.

Güzel bir hatıramızı anlatmak isterim: 

Merhum Mesut Zeybek’in Cağaloğlu’ndaki bürosunda sohbet ediyoruz. Sohbet mevzuu İsa Aleyhisse- lam’dan açıldı. Bazı kardeşler geldiğini söylüyor ve bazı deliller anlatıyorlardı. Bazı kardeşler de beklen- diğini söylüyorlardı. Malumatı az olan bazı kardeşler de meleklerin semadan gelip gittikleri gibi İsa Aleyhisselâmın da zaman zaman gelip gittiğini iddia ettiler.

Tam o sırada Muhsin Demirel’in telefonu çaldı açıp cevap verdi. 

Biraz konuştuktan sonra telefon açan arkadaşına “Yahu şimdi burada İsalar geliyor Musalar gidiyor” diye şakalaşmıştı. 

Kendisini telefonla çok aradım, görüşmek nasip olmadı. Mekânı Cennet olsun. Cenab-ı Hak rahmetiyle, şefkatiyle muamele etsin. Kalanlara Allah (cc) sabır versin. Âmin.

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