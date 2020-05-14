"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İftar sofrasında bir miktar tuz almanın hikmeti nedir?

Hüseyin ÇETİNSOY
14 Mayıs 2020, Perşembe 00:10
TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Bir miktar tuzla oruç açmak veya yemeğe başlamak sünnettir. Hz. Peygamber (asm) yemeye başlamadan önce bir miktar tuz aldıktan sonra yemeye başlamıştır. Bunun sebebini bir ilim adamımız şöyle izah etmiştir: “Tuzla başlanırsa, tükürük guddeleri daha fazla salgı yapar. Ağızda sindirimde, karbonhidrat parçalanması daha kolay olur. Mide motilitesi (hareketliliği) artar, pankreas ve bağırsaklar üzerinde müsbet etkiler meydana gelir. Ağızda antiseptik özelliği gösterir. Tuzla karbonhidratlar çözülüp eridiği için diş çürümeleri önlenir. (Prof. Dr. Zeki Çıkman, Tıbbın özü: 27). 

Tuz dile dokunduktan sonra, tükürük bezleri hemen çalışmaya başlar. Salgı yayar. Bu salgı hazım için önemlidir. Hazma yardım eder ve kolaylaştırır. Yemeğe tuzla başlanırsa beyin tarafından gönderilen bir uyarı sayesinde midede mukus denilen sindirimi kolaylaştırıcı bir tabaka meydana gelir. Bu da midenin sindirime hazırlıksız yakalanmasını önler. Yemeği tuzla bitirince de yine hazım için lüzumlu olan salgı salınır. Bu önemli salgı sadece tuzla çıkar.

Tuz, vücudun asit-baz dengesini korur. Vücudun elektrolit dengesini sağlar. İdrar meydana getirir. İdrar meydana gelmez ise metabolizmanın tehlikeli olan son ürünleri dışarı atılamaz. Tuz antiseptik yani mikrop öldürücüdür.

Her şeyin fazlası zararlıdır. Tuz olmazsa insan sağlıklı olamaz. Vücuttaki tuz miktarı düşünce hâlsizlik, yorgunluk olur. Daha da düşerse epilepsi nöbetlerine yol açar. Kalb çalışması zorlaşır. Sinir iletimi etkilenir. 

Ayrıca iyotlu tuz da boynumuzda bulunan tiroit bezinden hormon salgılanması için çok önemli olan bir mineraldir. Rafine tuz sağlığa zararlıysa da ihtiyaç kadar kullanıldığı takdirde tabiî tuz yani kaya tuzu veya deniz tuzu çok faydalı ve şifa kaynağıdır.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    70 yıl sonra demokrasi özlemi

    Oruç yenilenmektir

    Salgın ciddiyetini devam ettiriyor

    Borçlanma tam gaz

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi

    Dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı

    Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif çıktı

    Facebook, Sri Lankalı Müslümanlardan özür diledi

    YKS'ye girecekler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta açık olacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Bakan Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1000’in altına düştü

    'Şu anki şartlarda salgın kontrol altında'

    2020 için MTV alınmasın

    Libya ordusunun hedefi, stratejik Vatiyye Hava Üssü

    Somalı çocuklar babalarının kabrine koştu

    Kavala itirazına AİHM’den red

    14 yaş altı çocukların sokak hasreti sona erdi

    Liglerin başlama tarihleri açıklandı

    Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında koronavirüs tespit edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuhaf gelişmeler
    Mikail YAPRAK

    Dön gel artık ya Ömer!
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşe siyasî hamaset
    Ahmet BATTAL

    Darbe karşıtlığı ve delili-3
    Faruk ÇAKIR

    Salgına farklı yorum
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemden azat günleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi yeniden şahlansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    KHK’lıya gönderilen parayı banka vermedi
    Risale-i Nur'dan

    Demokratların muvaffakıyetine çok duâ ediyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.