Bizi bilen bilir

25 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

BEDRİ TAHİR ADAKLI
ŞİİR

Mayası bozuk mu kişiyi dene, 

Ufunet rengini yüzde görürsün. 

Yaptığın davette önde gidene, 

Neşeyi cümbüşte sazda görürsün.

 

Deneyin hele bir fıtratı nasıl, 

Ama bu sürmeli bir iki fasıl, 

Anlarsın halini hem usul-usul, 

O kesin halini özde görürsün.

 

Baktın ki meşrebi dışına vurdu, 

Malumdur o adam dağların kurdu, 

Rüzgâra benzeyen yalan savurdu, 

O kaypak zemini buzda görürsün.

 

Hâsılı hakikat yolcusu biziz, 

Ne demek istedim gördün ey aziz, 

İnsafla insanı yapsan analiz,

Mertliğin hasını bizde görürsün.

Bedri Tahir Adaklı

