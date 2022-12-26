"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bazen felâketten de saadet doğar

Hüseyin GÜLTEKİN
26 Aralık 2022, Pazartesi
Bu iktidarın başta demokrasi, adalet alanlarındaki uygulamaları olmak üzere hemen her alandaki yanlış politikaları neticesinde farkına varmadığımız bir gerçek var ki; o da ana muhalefet partisinin ülkenin hayrına olan müsbet manadaki değişimi olsa gerek.

Belki de iktidarın her fırsatta dinî değerleri nazarlara vererek yaptığı konuşmalarla beraber, kudsî değerlerle örtüşmeyen uygulamalarının sonucunda toplumun bu duruma reaksiyonunu dikkate alarak malum parti belki de ilk defa müsbet bir duruş tercih etmeye ihtiyaç hissetti.

Bu partinin gecikmeli de olsa geçmişte yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf ederek, muhafazakâr kesimlerden özür dileyerek helalleşme talebinde bulunması, toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği açısından hayra alamet bir tavır değil mi?

Yıllarca demokrasiyi, adaleti rafa kaldırarak; keyfî ve hukuk dışı uygulamalarla tek parti, tek adam ucube rejimleriyle ülkemiz idaresini ellerinde bulunduran; reva gördüğü baskılarla ve tacizlerle milleti canından bezdiren bir partinin geç de olsa şimdi dönüp: “Parlementosuz, tek adam ile ülke yönetilemez. Bu ucube yönetim hak-hukuk tanımaz, keyfî ve otoriter bir yönetimdir. Bunun için parlamenter sistemi getirmemiz lazım.” diyerek geçmişte yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf eden bu partinin bu müsbet adımlarını takdir etmek gerekmez mi?

Böyle yapmayıp, geçmişte yaptıklarına kaldıkları yerden devam etselerdi… Yani: “Madem şimdiki iktidar partisi bizim yıllar önce uyguladığımız tek adam sistemine sahip çıkıp ülkeyi o şekilde idare ediyor; biz de her türlü sıkıntıya, kaosa rağmen bu iktidar ile ortaklaşa tek adam sistemiyle ülkemizi beraber idare edelim.” deseydi halimiz ne olurdu?

Yine bu partinin geçmişte kendileri gibi düşünmeyen insanlara “gerici, mürteci” diyerek hakaretlerde bulunduklarına karşılık: “Madem mevcut iktidar da kendisine kayıtsız şartsız itaat etmeyen, muhalif gördüğü hemen herkesi terörist olarak damgalamakta bir beis görmüyor. Biz de şimdi, geçmişte yaptığımız gibi yine insanları ayrıştırarak, ötekileştirerek iktidara gelmeye çalışalım.” deseydi ülkemizin hali ne olurdu?     

Yine: “Bizim geçmişte yaptığımız hak hukuk ihlâllerinin benzerini bu iktidar yaptığına göre; biz de eskisi gibi suçlu-suçsuz ayırımı yapmadan bize muhalif olan insanları hapishanelere dolduracağız.” deseler gerçekten halimiz ne olur acaba?

“Hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda iyi olabilir.” prensibi çerçevesinde, olup bitenlere baktığımızda mevcut iktidarın sebep olduğu yanlışlardan ders çıkaran ana muhalefet partisinin; müsbet adımlar atmasında bir yönüyle iktidar partisinin payının da olduğunu unutmamak gerekir.

Öyle ya: “Bazen şer gibi görünende hayır, hayır gibi görünen şeylerden de şer olabilir.” “Mevlam görelim neyler; n’eylerse güzel eyler.” deyip her halükârda ümitvar olmaya devam etmeliyiz.

Okunma Sayısı: 325
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e fırtına, Güneydoğu'ya sağanak uyarısı

    ABD'de ölü sayısı 26'ya yükseldi: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, nüfusun yüzde 60'ı etkilendi

    Dijitalleşmede koşar adım

    Nefesten hastalık tespiti yapan cihaz

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor

    Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı

    İkinci elin %67’si krediyle satıldı

    Ortak mitingler devam edecek

    Asgarî ücret zammı şimdiden erimeye başladı

    AKP’liler tedirgin: Son seçimimiz olabilir

    Galatasaray'ın liderliğe yükseldiği Süper Lig'de son durum?

    Türkiye iyice yaşlandı

    Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu

    Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

    Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltında

    Kılıçdaroğlu: Memlekette huzur lazım

    Özbekistan, bakanlık ve kamu kurumlarının sayısını yarı yarıya düşürüyor

    Lübnan'daki çok sayıda ekonomik sorun çözüm bekliyor

    İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi, bu neyin cezası?
    İlimdar Kaya

    Anadoluda yiğit tükenmez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bazen felâketten de saadet doğar
    Genel

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor
    Sebahattin YAŞAR

    Tarafgirlik kördür
    Genel

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı
    Yeni Asya'dan Size

    2022’yi uğurlarken
    Ali FERŞADOĞLU

    Asgari ücret değil, hürriyet istiyoruz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Pekel

    Doğruluğu nerede kaybetmiştik? - Neden geri kaldık? (12)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.