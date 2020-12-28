"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kabuk ile meşgul olan çekirdeği göremez

Hüseyin GÜLTEKİN
28 Aralık 2020, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ın yeryüzünde başını sokacağı bir evi olmadı. Daha doğrusu dünyaya tamamen arkasını dönen Said Nursî, hemen her insanın zarurî ihtiyaç olarak gördüğü meskeni zarurî ihtiyaçtan saymadı. O çoğu zaman polis karakollarını, mahkeme salonlarını, hapishanelerin tenha odalarını, zindanları mesken eyledi.

Kendisine ait hususî bir hanesi olmadığı gibi Nur hizmetlerini istediği şekilde yapması için ferahlı bir hanesi de olmadı. Barla’daki iki odalı bir köy evi onun hem Nurlar’ın tashih ve neşri, hem istirahat edeceği mekânı, hem de ziyaretine gelenlerin misafirhanesi idi.

“Saraylara değişmem” dediği yaylalar, ıssız yüksek dağ başları, çam ağaçlarıının tepeleri, yemyeşil bahçeler onun dersane mekânları oldu.

Nur hizmetlerinde asıl ve en önemli unsurun insan unsuru olduğunu fiilen gösteren Üstad bütün himmetini ve gayretini sadâkatli, sebatlı, cesaretli hadimler yetiştirmeye ayırdı. Öyle ki bu talebeleri, vicdanlara sığmayan tehdit ve baskılara rağmen iman Kur’ân hizmetlerinde adeta destanlar yazdılar.

İşte gelin görün ki o yeryüzünün bu fıtrî mekânlarında ve Barla’nın o daracık, mütevazi bir köy evinde neşrettiği eserlerle bütün dünyaya sesini duyurdu. Dağdaki bir çobandan, nice ilim erbablarına, her yaştan insanlara fikir ve düşüncelerini duyurma başarısını gösterdi.       

Üstad gayretini işin kabuğuna ve kışırına değil; özüne, ‘lüb’üne sarf etmekle meşgul idi. Hizmet mekânlarının olup olmamasını dert edinmedi. Meskenlerin amaç değil; birer araç olduklarını; dolayısıyla himmet ve gayretleri araçlara harcamanın asıl gaye ve amacın Nur Talebesi yetiştirmek gibi önemli bir kudsî vazifeyi ihmal etmedi.

Üstad’ın vefatından sonra da talebeleri tıpkı onun gibi gayretlerini; mekân ve meskenlerden ziyade doğrudan Nur hizmetlerinin çekirdeği olan, dersane hizmetlerine, yani insan yetiştirmeye sarf ettiler. 

Onlar şimdi yaptığımız gibi öyle dayalı döşeli çok katlı lüks binalar inşa etmeyi değil; mütevazi adeta evleri tercih ettiler. O Nur hadimleri şimdi bizim yaptığımız gibi yapmadılar, gayretlerini Risale-i Nur’un tanıtılmasına harcadırlar. Eşyaya değil, yetişmiş insana yatırım yaptılar. Neticede baskı ve şantajlara boyun eğmeden Kur’ân hizmetinde adeta destanlar yazdılar.

Evet bizler şimdi bu işlerin neresindeyiz acaba? Araçla mı meşgul oluyoruz; yoksa amaçla mı? Kabuk ve kışırla mı, yoksa çekirdek ve ‘lüb’ ile mi iştigal ediyoruz? Bize verilen nimetler ve imkânlara göre bir hizmeti ortaya koyuyor muyuz?

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'

    Önce imza, sonra soru

    'Yeni Asya büyük bir boşluğu dolduruyor'

    Fahrettin Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir

    Hak ihlâlleri karnemiz daha da kötüleşti

    Pekin’de acil durum ilan edildi

    Abdulkadir Badıllı’yı rahmetle anıyoruz

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 vefat daha

    Genç pilottan aşı karşıtlarına mesaj

    Çin, Türkiye ile imzalanan 'Suçluların İadesi Anlaşması'nı onayladı

    Risale-i Nur, akla ve kalbe hitap eder

    'Cumhurbaşkanının sokaktan haberi yok'

    İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

    İran'da halkın yüzde 35'i yoksul

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu aştı

    'Asgari ücret 3 bin liranın üzerinde olmalı'

    İlk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bu gece başlıyor

    2.Elde ‘bekle, gör’ dönemi

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 80 milyon 727 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'
    Mehmet KARA

    2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...
    M. Said ZEKİ

    “Hukuku yeniden öğretin bana!”
    Süleyman KÖSMENE

    Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?
    Genel

    Devlete talip olmak cemaatlerin işi değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soljenitsin ve Gulag Takım Adaları
    Şükrü BULUT

    Feministlerin tesettür düşmanlığı nereden geliyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Eski Said Dönemi Eserleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’un yazılış tarzı dikkatinizi çekmiyor mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.