Haklının değil, güçlünün yanında duranlar

Geçmişten bugüne kadar her zaman, her dönemde güçlü iktidarların yanında olmayı meslek edinen bazı insanlar vardır ki, yalnız ve yalnız kendi menfaatlerini düşünen, başka bir gayesi olmayan, bencil ve menfaatperest insanlardır.

Bu tip insanların herhangi bir gayeleri, herhangi bir ideolojileri ve savunabilecek bir davaları olmadığından, iktidara hangi görüşteki parti gelirse gelsin, yalnız menfaatlerini düşünen bu insanlar için fark etmez.

Bu çeşit insanlar, geçmişte destekte bulundukları partilere arkalarını dönmekten öte, onların aleyhinde propagandalarda bulunurlar ve hayal ettikleri makam/mevkileri veya maddî menfaatleri elde etmek için, başa gelen yeni iktidarın gözüne girmek için, kılıktan kılığa girmek suretiyle iktidarın etrafında pervane olurlar.

Belli bazı görüşlere, düşüncelere ve ideolojilere sahip küçük partiler veya kesimler vardır ki, bunlar yalnız başlarına sinsi ideolojilerini gerçekleştiremeyeceklerini bildikleri için, her zaman, her dönem, iktidarda olan partinin yanında görünmek suretiyle; tehlikeli ideolojilerini bazen açıktan, bazen de gizliden gerçekleştirmeye çalışırlar. Bize göre en zararlı, en tehlikeli kesim de bunlardır.

Her dönem, her zaman, güçlü olan partinin yanında olmayı alışkanlık hâline getiren, gizli bir ajandası olmayan, tahkik ehli olmayan, aldatılmaya müsait, “avam tabakası” dediğimiz, epeyce bir çoğunluğu oluşturan başka bir kesim de, “dindar” zannettikleri büyük partilerin saflarında yer alırlar.

Fıtraten yalakalığa, dalkavukluğa meyilli olan bazı kesimler de, hayallerindeki bazı maddî imkânları elde etmek için, baştaki iktidarların doğru icraatlarını köpürterek; yanlış işlerini de alkışlayarak iktidara yaranmaya devam ederler.

Tahkik ehli kabul edilen, “Nur hâdimleri” olarak bilinen ve ellerinde şaşmaz ölçüler ve prensipler bulunan gruplar da her zaman haklının yanında olmalı, güçlü olan iktidarların ve haksızların safında yer almamalıdır.

Üstad Bediüzzaman’ı örnek alan, her şart altında güçlünün değil haklının yanında olan, eğriye eğri doğruya doğru demeyi prensip edinen, yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkıp itirazlarda bulunan, hakkın hatırını esas alan, başka hatırları dikkate almayan ve merdâne ve tavizsiz duruşuyla, her zaman için hak etmediği ağır bedelleri göze alan, Yeni Asya camiasıdır.