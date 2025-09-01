Müstehcenlik belâsı

“Müstehcenlik” deyince hemen haliyle herkesin aklına kadınların açılıp saçılması geliyor.

Hiç kimsenin aklına erkeklerin açılıp saçılması gelmiyor. Hepimiz, kadınların dekolte kıyafetlerle arz-ı endam etmelerinden rahatsız oluyoruz. Ama erkeklerin aynı şekilde gezmelerinden de rahatsız olmak gerekmez mi?

Hz. Peygamber’in (asm) “Utanmadıktan sonra istediğini yap.” buyurduğu gibi, utanma nedir bilmeyenler cadde ve sokaklarda tur atıyorlar maalesef.

Üstad Bediüzzaman’ın, Hakikat Çekirdekleri’nde Arabî olarak: “Hevesata uyarak erkekler kadınlaştığı zamanda, kadınlar da hayasızlaşarak erkekleştiler.” gibi teşhisine, hemen her zaman şahit oluyoruz, görüyoruz.

Çarşı-pazarlarda, ağızlarındaki sigaralarını tüttürerek tur atanları görünce Üstad Bediüzzaman’ın tespitlerinin ne derece yerinde olduğunu anlamış oluyoruz.

Hele üç-beş yaşındaki masum kız evlatlarını da adeta manken gibi gezdirmeleri ne ile izah edilir bilemiyoruz.

Aynı şekilde; uygun olmayan kıyafetlerle cadde ve sokaklarda gezenlere rastlayınca, Üstad’ın bir asır önceden işaret ettiği “kadınlaşan erkekler” ve “erkekleşen kadınlar” tespitlerinin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.

Bu meyanda Hz. Peygamberin (asm) erkeklere yönelik olarak: “Sizler iffetli olun ki hanımlarınız da iffetli olsunlar.” dikkate değer ikazına baktığımızda, bu gibi durumların sona ermesi için öncelikle erkeklere önemli vazifelerin düştüğünü görüyoruz.

Gerek Hz. Peygamberin (asm) gerek Üstad Bediüzzaman’ın; ailenin ve toplumun yozlaşmasına sebep olan müstehcenliklere dikkat çekerek, dinî değerlerimizi ciddi manada yaralayan ve ehl-i dinin iki dünyasını da tehdit eden bu belânın sona ermesinde öncelikle erkeklere önemli ikazlarda ve tavsiyelerde bulunmaları, sonrasında kadınlara gerekli ikazlarda bulunmalarından anlıyoruz ki müstehcenliğin çare ve tedavisinde öncelikle erkeklerin önemli vazifeleri ve sorumlulukları vardır. Peygamberimizin (asm): “Sizler iffetli olunuz ki hanımlarınız da iffetli olsunlar.” ifadesindeki gibi.

