Zahiren doğru ifadeler

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Bizde kibir olmaz, enaniyet olmaz, riyakârlık olmaz” demişti.

Evet, bu ifade, en üst makamdaki bir idareciden beklenen, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, zahiren doğru ve yerinde ifadeler…

Öyle ya, ülkenin sevk ve idaresinden sorumlu olan idarecilerin, halkın tam bir huzur ve sükun içinde hayatını sürdürebilmesi için herhangi bir adaletsizliğe, hukuksuzluğa meydan vermeden, bütün vatandaşlarına eşit ve tarafsız muamelede bulunabilmesi için; çekinmeden yanlışa yanlış, doğruya doğru diyebilecek olan kişilere ihtiyaç duyulur.

Şimdi hep beraber, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aktardığımız ifadelerini değerlendirmeye çalışalım:

Halen yaşanmakta olduğu gibi; hukuksuz şekilde tutuklananların durumlarına düşmekten korktukları için birçok vatandaş en küçük bir tenkitte veya itirazda bulunmayı göze almadıklarını Erdoğan da görmüş olmalı ki, “Hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın” ifadesini kullanma ihtiyacını hissetmiş olabilir.

“Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim” ifadesi itiraz edilmesi mümkün olmayan bir beyandır. Velâkin, bugüne kadar işlenen hata ve kusurlardan dolayı, uygulanan yanlış politikalar sebebiyle; bazı kişilerin ve çevrelerin samimiyetle yaptıkları itirazlarının ve tavsiyelerinin dikkate alınması bir yana, başlarına neler geldiğini; üvey evlât muamelelerine tabi kılındığını hemen herkes biliyor.

Buna örnek olarak, öteden beri her halükârda, her zaman doğruların yanında, yanlışların karşısında olmayı prensip edinen Yeni Asya; hakkın hatırını âlî tutmak için, iktidarın yanlışlarına itiraz ettiği için; bunca zamandır hukuksuz olarak verilmeyen resmî ilanlar, verilmeyen basın kartları, herkesin malumudur. Erdoğan’ın, “Hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim” çağrısına istinaden iktidara gerekli itirazlarda ve tavsiyelerde bulunduğu için Yeni Asya’ya ve yazarlarına reva görülen hukuksuz, keyfî uygulamalar hemen herkesin malumu.

Her şeye rağmen madem cumhurbaşkanından: “Hiç çekinmeyin, yüzümüze hakikatleri haykırın.” çağrısı geldi, şimdiye kadar iktidarın doğrularını veya yanlışlarını tefrik etmeden ona hep destekte bulunup, yapılan bunca yanlış uygulamaya karşı hiçbir itirazda bulunmayıp, olup bitenlere karşı sessizce seyirci kalmayı tercih eden çevrelere biz de şöyle bir çağrıda bulunuyoruz:

Nice maddî ve manevî sıkıntıya maruz kalan bu milleti seviyorsanız, körü körüne siyasî tarafgirlikler üzerinden devamlı alkışlamaları lütfen terk edin ve Erdoğan’ın yukarıda bahsettiğimiz çağrısına kulak vererek, çekinmeden, yapılan yanlışları açıkça söyleyin, haykırın! Yoksa yapılan yanlış uygulamalardan dolayı bu milletin halen çekmekte olduğu maddî ve manevî sıkıntılarından siz de mesulsünüz.

