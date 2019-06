Ülfetler gafletlere dönüşünce...

“İnandığınız gibi yaşamasanız; yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız” ifadeleri ne kadar doğru yerinde bir tesbit ve teşhis olduğunu yaşantımızda çok iyi hissediyoruz.

Yüce Allah’ın emir ve nehiylerini kulak ardı edip, kendi his ve heveslerimizin tatmini şeklindeki bir yaşantının uzun süre devam etmesi durumunda, hayatımızın dinî ölçülere uygun olduğuna inanmaya başlarız.

Böyle yanlış ve tehlikeli bir mecraya giren insanlar artık dine göre doğru ile yanlışları fark edemez bir duruma girdiğinden, çoğu zaman artık ülfetle yaptıkları din dışı alışkanlıklarına aldırmadığı gibi, onları dinî ibadetler imiş gibi algılamaya başlar.

Yanlış ülfetlerin vartasına düşen insanların çoğunun bu ülfetleri gafletlere dönüşür. Ve artık bunlar değil basit hata ve kusurları, büyük günahları dahi serbestçe işlemekten çekinmezler. Böyle günahları sıkça işlemenin bir sonucu olarak bu hal artık ülfet haline geldiğinden, ülfetler de artık gafletlere dönüşür.

Bu duruma düçar olan insanlar değil işledikleri günahlardan pişmanlık duymak yerine, işledikleri günahların günah olmadıklarını anlatmaya yeltenirler ki işte imanı ve inancı tehlikeye sokan ve uhrevî hayatı tehlikeye atan hal budur.

Bilerek veya bilmeyerek böyle tuzaklara düşen insanlar eğer hemen bu durumun yanlış bir anlayış olduğunun farkına varırıp, nedamet edip, istiğfar ile doğru bir dönüş yaparsa belki nefis ve şeytanın bu tuzağına düşmekten kurtulurlar.

Gaflete dönüşmüş, dinî hiç bir dayanağı, hiçbir münasebeti olmayan, dinî değerlere aykırı olan ülfetlerine devam eden insanların bu alışkanlıklardan vazgeçmeleri artık güçleşir.

Artık kronik hale gelen bu çeşit alışkanlıklar, o insanın hayatının bir vazgeçilmezi olarak sahibini felâkete götürür.

Gaflet haline bürünmüş, ülfet marazına müptelâ olan insanların çoğu artık işledikleri hata ve günahlarını kabullenmenin ötesinde, binbir te’vil ile yorumlamaya, kendilerini haklı çıkarmak için bir avukat gibi savunmaya başlarlar. Faiz ile iştigali bir çeşit alış veriş; hile ve aldatmayı bir nevi uyanıklık ve göz açıklık; gıybeti hakperestlik; namaz kılmamayı bir nevi kalp temizliği; kul hakkına girmeyi bir çeşit ihtiyaç ve zaruret; kibir ve gururu bir nevi ciddiyet ve vakar; israfı cömertlik; cimriliği iktisat; tezellül ve zilleti tevazu ve mahviyet; fitneyi uyandırmayı asayişi ihlâli bir çeşit hak arama; tesettürsüzlüğü müstehçenliği bir çeşit moda; kadın erkek beraberliğini normal bir arkadaşlık ... Vs. olarak telâkki ederler ülfet müptelâları.

Şahsî yaşantılarında bu vartalara düşen insanlar sosyal hayatta yaşanan haramlara günahlara, gayr-ı meşrûluklara artık düçar oldukları ülfet gözü ile bakarlar.

Dinî değerleri yaralayan en çirkin, en iğrenç hal ve davranışlardan değil rahatsız olmak veya yadırgamak, olması gereken hal ve tavır olarak değerlendirirler.

Her türlü gayr-ı meşrûlukların açıktan işlendiği, din ve ahlâk dışı en iğrenç hal ve tavırların serbestçe sergilendiği, ar damarlarını çatlatan müstehçenliklerin kol gezdiği, toplumu derinden yaralayan ve artarak devam eden alkol, uyuşturucu, kumar gibi kötü alışkanlıkların çocuk yaştaki gençlere kadar sirayet ettiği korkunç bir manevî tehlike karşısında sizler yürek yakıcı derin bir üzüntüye bir eleme gark olurken; gaflet marazına düçar olan çevrenizdeki bir çok insanın bu acı tablo karşısında değil müteellim olmak, duyarsız ve lâkayt kalmalarının ötesinde, her tarafın adeta süt liman olduğunu, bu dehşetli gidişatın yadırganacak bir tarafının olmadığını, her şeyin yolunda olduğunu hal ve tavırlarıyla nazarlara veriyorlar maalesef.