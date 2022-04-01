"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Üstadım!

Hüseyin Kıymık
01 Nisan 2022, Cuma
Elbette Muallim-i Ekber İki Cihan Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhissaletü vesselamdır…

Fakat sen onun varislerinin en büyüğüsün… Dersini doğrudan Resûlullahtan aldığını söyleyen sensin… Kur’an’dan başka bir kitaba müracaat etmediğini söyleyen de sensin…

Elbette ahir zamanın Muallim-i Ekber’i de sen olacaksın… Bize Kur’an gözlüğüyle kâinata bakışı öğreten sensin… Eşyaya mana-yı ismi ile değil, mana-yı harfî ile bakmayı senden öğrendik… Tüm mahlukatın başıboş olmadığını her birinin birer sacid, abid ve müsebbih olduğunu, aynı zamanda şuur sahiplerinin tefekkürü için Mektubat-ı Samadiniyesi ve Mucize-i Kudreti olduğunu bizlere öğreten de sensin…

Mevcudatın bizler için birer düşman değil kardeş ve arkadaş olduğunu söyleyerek onları sevdiren sensin…

Yaşama sevincini eserlerinle bize sen verdin… Önümüzdeki âdem ve idam anlayışımızı yok ettin, gerçek varlığı gösterdin… Beynimizi kemiren “Necisin, nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun?” sorularının cevabını eserlerinden öğrendik…

Dehşete düşüren ölümü, korkutan hastalığı, gücümüzü bitiren ihtiyarlığı bize sevdiren sensin… Küfürle aciz canavar bir hayvan olduğumuzu…. İmanımızla kâinatın aziz bir misafiri ve sultanı olduğumuzu… Mazi ve müstakbelimizi karanlıklardan kurtarıp dost ve ahbapların nuranî meclisleri olduğunu bizlere öğreten sensin…

‘Ene’nin gerçek mahiyetini bize öğretmekle dallin gürûhu olan Nemrutların, firavunların, deccal ve süfyanların içlerinde bulunmaktan kurtarıp, sırat-ı müstakimde olan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler zümresine bizi dahil eden sensin…

Vahy-i İlahî, Kelam-ı Ezelî ve Mu’cize-i Bakî olan Kur’an’ı Kerim’in âyetleri hakkında insî ve cinnî şeytanlarca verilen vesveseleri ve şüpheleri izale edip, hiçbir hükmüne ve kanununa beşerin fikirlerinin kıyamete kadar yetişemeyeceğini, “bütün ukul-ü beşeriye ittihat etse bir tek akıl olsa dahi, karşısına çıkamayacağını muaraza edemeyeceğini” bize ders verip öğreten ve Kur’an’ı bize tanıtıp sevdiren sensin…

Muallim-i Ekber, Mürebbe-i Nufus, Sultan-ı Ervah olan Seyyidül âlemin ve Fahr-i Kâinat Peygamberimizin gerçek mahiyetini öğretip bize sevdiren sensin…

İman ve İslam hakikatlerini herkesin anlayacağı şekilde anlatıp ispat edip öğreten sensin… Elbette ahir zamanın Muallim-i Ekberi de sen olacaksın…

Cami-i Emeviye’de tüm Müslümanların hastalıklarını bir bir sayıp ortaya koyan ve kuruluş çarelerini gösterip medenî ve kalkınmış ülkeleri geçmenin yollarını ders veren sensin… İstibdada ve zulme taraftar olmayın, bütün güzelliklerin, kalkınmanın ve tüm milletin kardeşçe huzur içinde yaşamasının ancak meşrutiyetle olacağı dersini veren sensin…

Biliyoruz tüm bu dersleri Kur’an’dan ve Resulullah’tan alan sensin… Elbette ahir zamanın Muallim-i Ekberi de sen olacaksın Üstadım!

Vefatının yıl dönümünde minnet sana… Dualar sana… Muhabbet sana…

Aziz Üstadım!

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan öncesi zam furyası

    Doğal gaza yüzde 35 zam

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    AB’nin üst düzey yöneticilerine Rusya'dan yaptırım kararı

    40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istendi

    Rusya’nın bile gerisinde kaldık

    Korkunun ecele faydası yok

    7,5-10 TL arasında satılacak

    Takipteki borçlular 3 kat arttı

    İsrail’de tahriklerin sonu gelmiyor

    Türkiye’de nefret suçları artıyor

    Zeytin ağaçlarını sökmeye başladılar

    İstanbul’u bekleyen 9 tehlike

    Tarihi camiler de Ramazan'a hazır

    Yüzde 80’imiz sosyal medya kullanıyor

    Bir yıl sonra uzaydan indi

    Seçimde parmak boyası şart

    Mağduriyetle geldiniz, zalim oldunuz

    BM'den Afganistan için 4,4 milyar dolar yardım çağrısı

    Rubleyle ödeme yapmayana Rus gazı yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derebeyi düzeni çökecek
    Şükrü BULUT

    Manevi maratona hazır mıyız?
    Genel

    Doğal gaza yüzde 35 zam
    Genel

    Ramazan öncesi zam furyası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Neye aç, neye tok?
    Risale-i Nur'dan

    Şeair içinde en parlağı Ramazan-ı Şerif
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (5)
    Furkan Alyakut

    Türkiye’de doktor olmak
    MUHSİN BOZKURT

    Hürriyet ve demokrasi üstüne

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.