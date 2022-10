Bediüzzaman ve CHP

Üstat Bediüzzamanın, ahir zamanın peygamber varisi olması hasebiyle diyanet, hilafet, saltanat, cihad alanlarına dair vazifeleri olduğu gibi, siyasî alana da yönelik vazifesi vardır.1

O, yaşadığı Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said hayat devrelerinde daima iman ve Kur’an hizmetini öncelemekle beraber, siyasete fiilî olarak girmeden devrin hâkim siyasîlerine uygun bir üslupla İslâm’ın idareye müteallik yol gösterici mesajlarını iletmiştir.

O, hayatı boyunca fikren Ahrar/demokrat siyasîlere destek vermiş, dindar kimlikli de olsa, demokrat olmayan siyasîlere ve akımlarına iltifat etmemiştir. 2 Ancak O, hâkim siyasîlerin müspet icraatlarını tebrik ve takdir, menfî icraatlarını uygun bir üslupla ikaz etmiştir.3

BEDİÜZZAMAN CHP’LİLERE YOL GÖSTERDİ

Bediüzzaman, Cumhuriyetin kuruluş safhasında, 1922’nin sonlarında M. Kemal tarafından ısrarla Ankara’ya davet edilmiş, oraya giderek tesis edilecek yeni rejim esaslarının İslâm’a uygun olması gerektiğine dair 10 maddelik bir beyanname hazırlayarak TBMM azalarına dağıtmıştır.4 O, Rejimin müessisleriyle dini dışlayan tavırları karşısında uyuşamamış ve Ankara’dan ayrılmıştır.Bediüzzaman, devlete karşı hiçbir menfî hareketi olmadığı halde, sadece yaptığı iman ve Kur’an hizmeti sebebiyle 27 yıl süren sürgün, hapis, zehirleme gibi şiddetli bir zulme maruz kalırken bile o dönemdeki CHP’lilere hakkını helâl ettiğini ifade ederek, sorumluluğu yönetici makamındaki % 5’ine vermiş, % 95’nin mesul olmadığını beyan etmiştir.5

Bediüzzaman, onları, yaptıkları kusur ve hatalarını tamir etmeye çağırmıştır. O, 1940’larda parti genel sekreteri olan Hilmi Uran’a hitaben yazdığı ve Lâhikalara dercettiği uzunca bir mektupta, onun gibi hamiyetperver CHP’lileri, manevî değerlerle ve dindar camia ile barışmalarını tavsiye etmiştir. Onlardan iman ve Kur’ân hakikatlerine sahip çıkıp onları terviç etmelerini/yaymalarını, bunu yapmaları halinde ülkenin anarşiden kurtulması yanında, İslâm Âleminin muhabbet ve teveccühü kazanacaklarını hatırlatmıştır.6

GÜNÜMÜZÜN CHP’SİYLE GEÇMİŞTEKİ CHP’NİN MUKAYESESİ

Günümüz dünyasında demokrasi ve hürriyetler yönünde bir değişim yaşanmaktadır. CHP’nin de bu değişim rüzgârından etkilendiği müşahede edilmektedir.

Özellikle birkaç sene evvel Risale-i Nur’un, mevcut siyasîler tarafından Hükümet Kararnamesi’yle devlet tekeline alınarak serbestçe basımı ve neşri engellenmek istendiği süreçte, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ederek bu planı bozması ve Risalelerin basımı ve neşrinin önünü açması, bunu demokrasi adına yaptıklarının açıklanması çok manidardır.

Günümüzün CHP’si, demokratik bir yapıya evrilirken, ne yazık ki dindar kimlikli mevcut hâkim siyasîler, bütün yetkilerin bir elde toplandığı partili cumhurbaşkanlığı gibi hususlarda 1930’ların Türkiye’sini referans aldıklarını söylemeleri, o zamanki yöneticilerin yaptığı gibi, insan hak ve hürriyetlerini askıya alarak zalimâne uygulamalar yapmaları çok gariptir.

Son Söz: Biz Yeni Asya Nur Talebeleri, Üstadımız Bediüzzaman’ın hayatı boyunca yaptığı gibi ve Risale-i Nur’un siyasî ve içtimaî ölçülerinin gereği olarak her halükârda siyasî tercihimiz; Ahrar/Demokrat güçlerdir ve onların günümüzdeki temsilcisi DP’dir ve onun içinde bulunduğu Millet İttifakıdır.

Ancak iman ve Kur’ân hakikatlerinin CHP’lilere de ulaştırılması, parti olarak CHP’nin eski müstebit zihniyeti terk ederek demokrasi istikametinde gerçekleştirdiği değişimin teşvik edilmesinden yanayız. Zira CHP’nin desteği olmadan ülkemizin istibdattan kurtulup yalnız Ahrar/ demokrat güçlerle demokrasiye geçmesi çok zordur.

