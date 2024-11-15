"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Bediüzzaman ve gazeteler (2)

İbrahim ERSOYLU
15 Kasım 2024, Cuma
Türkiye, 1946’da hür Batılı ülkelerinin yardımı ile çok partili demokratik döneme girdi.

Farklı fikirleri savunan değişik gazeteler yayımlanmaya başladı. Ahrar/ demokratlar, Demokrat Parti ile 14 Mayıs 1950’de iktidara geldiler. Basına uygulanan yasaklar kalktı. Üstadın bu dönemde gazetelerle tekrar ilgilenmeye başladığını görmekteyiz. Ceylan Çalışkan’ın babası Mehmet Çalışkan’ın ifadesine göre Üstad, 1950’den sonra gazeteleri kendilerine aldırır ve okuturdu.1

Aynı dönemin şahitlerinden Zeki Çalışkan’ın ifadesine göre de kendisi (Zeki Çalışkan), gazeteleri bayiden alır, Üstad, gösterdiği yerleri Zübeyir Ağabey’e okuturdu.2

Aynı dönemin bir başka şahidi Ahmet Gümüş anlatıyor: “Üstad Bediüzzaman basını takip eder, Risale-i Nurlarla ilgili yazılarla ilgilenirdi. Gazete okuma işini yalnız Zübeyir Gündüzalp Ağabey ile yaptığı gibi, içtimaî meseleleri de yalnız onunla konuşurdu. Zübeyir Ağabey ile alâkası başkaydı.3

O dönemde Bediüzzaman ve Risale-i Nur aleyhindeki birçok gazete ve mecmua onlara dair yalan, iftira muhtevalı haberler yayımlarlardı. Üstad bunları haber alınca, onlara cevap mahiyetinde mektuplar neşretti.4

Üstad, gazetelerin Nurculuk lehine yaptıkları haber ve yorumlara çok değer verirdi. Hatta bu hususta yazılan makalelerin bazılarını Külliyata dâhil etmiştir.5 

YENİ ASYA RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİDİR

Fikirlerin insanlara tebliğinde basının mühim rolünü çok iyi bilen Üstad Bediüzzaman eğer hayatta olsaydı, kendisini ve Risale-i Nur’u dava edinen Yeni Asya’yı alkışlar, tebrik eder ve bütün Nur Talebelerine onu alıp okumalarını ve başkalarına okutmalarını hararetle tavsiye ederdi. 

Üstad’ın meslek ve meşrebinin tavizsiz uygulanmasında çok hassas olan Merhum Zübeyir Gündüzalp, Risale-i Nur’un neşrinde basının önemini bildiğinden “Kardeşim! Günlük bir gazete çıkarmamız lâzım” diyerek Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluşuna öncülük etmiş, Yeni Asya kurulunca da “(Bu gazete) Bizim günlük lahika mektubumuz, savunma silahımız ve risaleleri anlatma ve yayma vasıtamızdır” demiştir.6

Son Söz: Üstad’ın gazetelerle ilgisi böyle iken, günümüzde dinde hassas muhakeme-i akliyede noksan siyasalcılar bir yana, Risale-i Nur’dan beslenen bir kısım guruplar, “Bu zamanda gazete ile hizmet mi olurmuş” diyerek Risale-i Nur’un medyadaki tek nâşir-i efkârı olan Yeni Asya’ya olumsuz bir tavır takınmaktadırlar. 

Onlar, ya menfî siyaset veya şahsî garaz gibi arızî sebeplerle gazeteye bigâne kalmaktadırlar ya da ona karşı akla ziyan düşmanca bir tutum içine girmektedirler. Hatta bazıları onun susturulması için sosyal medya ve başka kanallardan yetkililere sinyal göndermektedirler. Bu, bindiği dalı kesen ne hazin, teessüfe şayan, ne akıl almaz bir durumdur.

Cenab-ı Hak, cümlemize hakkı hak görüp ona tâbi olan, batılı batıl görüp ondan kaçınan basiret ve ferasete sahibi Mü’minlerden eylesin. Âmin. 

Dipnotlar:

1- N. Şahiner, Son Şahitler, YAY, 1994, c. 2, 356. ; 2- Age., c. 2, s. 377. 3– Age., c: 4, s. 160. ; 4– Emirdağ Lâhikası, s. 573. ;  5– Tarihçe-i Hayat, s. 643 vd.;  Emirdağ Lâhikası, 2, s. 497 vd.; 6– İ. Atasoy, Nur’un Büyük Kumandanı Zübeyir Gündüzalp, Nesil yayınları- (2007) s. 168.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milyonlar yardıma muhtaç

    Otoriterleşmenin sonu totaliterleşme

    Eğitimde alarm zilleri...

    Anneden sosyal yardım yalanlaması

    AKP vazgeçmiyor

    Güleçyüz tutuksuz yargılanmalıydı

    Özel’den erken seçim çağrısı

    Lübnan'da 1,4 milyon kişi yerinden edildi

    ABD'nin 14 eyaletinde McDonald's alarmı: Koli basili sebebiyle hasta sayısı 104'e yükseldi

    Amsterdam'da olay çıkaran İsrailli holiganlar yargılansın

    İBB'deki usulsüz harcama iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    ABB'nin skandal konser harcamaları hakkında soruşturma izni talebi

    Amerika-İslam İlişkileri Konseyi: Biden bir "savaş suçlusu"dur

    BM: Aç bırakmak uluslararası hukukta suç

    Siviller kasten hedef alındı

    Tepkiler geri adım attırdı - “Etki ajanlığı” olarak bilinen madde geri çekildi

    10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

    'Bir daha böyle acılar yaşamayalım'

    AİHM’den bir ihlâl kararı daha

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güleçyüz tutuksuz yargılanmalıydı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Vefat etti vefa!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Serdaroğlu’na cevap-3
    Genel

    AKP vazgeçmiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kırmızı reçeteli ağrı kesici
    Süleyman KÖSMENE

    Cahiliyet İran’ında adalet
    Şükrü BULUT

    Amerikan demokrasisinin ayak sesleri AB’nin küreselcilerine yetti…
    Cevher İLHAN

    “İstibdat rejimi”ne karşı…
    Genel

    Otoriterleşmenin sonu totaliterleşme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.