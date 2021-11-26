"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Ekonomik kriz ve çıkış yolu

İbrahim ERSOYLU
26 Kasım 2021, Cuma
Hâlihazırda ülkemizin yaşamakta olduğu yakıcı ekonomik krizin çok yönlü sebepleri vardır.

En önemli sebebi; AKP iktidarının özellikle 2010’dan sonraki süreçlerde demokrasi, adalet ve hukuku askıya alması, tek adam rejimine geçerek siyasette keyfi, müstebit bir anlayışı devreye sokması, AB projesini bir kenara yitmesidir.

Krizin diğer bir sebebi; devletin ve Bürokrasinin “İtibardan tasarruf yapılmaz” düşüncesiyle iktisat yerine, haddinden fazla lüks ve şatafata varan harcamalar yapmasıdır. Dinimiz israfı men edip iktisat ve tasarrufu emrettiği halde, ne yazık ki dindar kimlikli AKP’li yöneticiler, lüks ve şatafatta Bürokrasiye ve halka kötü örnek olmuşlardır.

Başka bir sebep de; ülke kaynaklarının önemli bir kısmı, zenginleşmeyi ve kalkınmayı netice verecek sanayi ve tarım üretimi yerine, geri getirisi olmayan gösterişli saraylar, gökdelenler, lüks devlet binaları, içinde adalet olmayan büyük adalet sarayları, hazine garantili pahalı köprüler, yollar, hastaneler, aşırı tüketimi özendiren devasa alış veriş merkezlerinin inşasına harcanmasıdır.

Diğer bir önemli bir sebep de; toplum çoğunluğunun, yazılı ve görsel medya araçlarıyla aşırı tüketime teşvik edilmesidir. Kamu ve özel bankalar, gelirlerini dikkate almadan kolay yolla verdikleri cazip kredi kartlarıyla, vatandaşları borçlandırarak çılgın tüketimi körüklemişlerdir. Ne yazık ki halk çoğunluğu bu tuzağa düşerek üretmeden aşırı tüketime yönelmişler, gelirlerini aşan harcamalar yapmışlardır.

Mevcut idarecilerin iktidarında on dokuz yıldır sürdürülen bu anlayışın, ekonomik bir krizi tetikleyeceğinden endişe ediliyordu. Uzmanlar tarafından kendilerine yapılan “Bu gidişin sonu iyi olmaz, devlet ve toplum olarak israftan kaçınmalı, gereksiz harcamalar kısılmalı, devletin kaynakları daha verimli alanlara harcanmalı, bürokrasi ve halk tasarrufa yöneltilerek israfa karşı uyarılmalıdır” şeklindeki iyi niyetli ikazlar, ne yazık ki, dikkate alınmamıştır.

Yöneticiler, “Biz her şeyi biliriz, başkasının aklına ihtiyacımız yoktur” anlayışıyla yollarına devam ettiler, şimdi kriz patlayınca daha önce sıkıştıklarında yaptıkları gibi, hesap vermekten kaçarak sorumluluğu dış güçlerde aramaya başladılar.

Ancak bu işin bir faydası olmaz. Şimdiye kadar yaşanan tecrübeler, ekonomik krizlere yol açan iktidarların pek ayakta kalmadığını göstermiştir. Ülkemiz normal demokratik bir döneme geçtiğinde yapılan kanunsuz, usulsüz işlerin hesabı sorulabilir. Ancak krizin ardında ortaya çıkacak enkaz ve tahribatın ağır yükü, ne yazık ki halkın omuzuna yüklenecektir.

Kriz sebebiyle ülke daha çok fakirleşecek, belki de uzun yıllar belini doğrultamayacaktır. Ancak bu işin elbette bir çaresi vardır. Cenab-ı Hak’tan ümit kesmemek lazımdır. Almanya ve de Japonya,1945 yılında 2. Dünya Savaşı sonrasında enkaz haline gelmişlerdi. Ancak o milletler, yeni millî bir ruhla kısa zamanda toparlandılar, ayağa kalktılar, sonra süper ülkeler haline geldiler.

Son söz: Biz de manevî ve ahlâkî değerlerimizden alacağım taze bir güç ve şuur ile, kısa zamanda toparlanarak krizi yenmemiz ve ayağa kalkmamız mümkündür.

Bu krizin verdiği ders; dindar kimlikli de olsa, istibdat politikalarıyla krize yol açan ve demokrat olmayan siyasîlere seçimlerde bir daha iltifat edilmemesi, onlar yerine Ahrar/ Demokrat güçlerin iktidara taşıması gereğidir.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4 kişiden 3’ü bir üniversiteye yerleşemedi

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

    Çocuklarımıza kural koymakta zorlanıyoruz

    Üretim yapamaz hale gelebiliriz

    Kadına şiddet gününde farkındalık

    Hızla tükendiğimiz için yürüyouz

    ‘Gün’lerini kutlayamadılar

    Sudan durulmuyor

    Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

    Son 24 saatte 222 kişi vefat etti

    7 asırlık caminin restorasyonu bitiyor

    Taraftarını dinledi, forma israfına son verdi

    Üç devlet bir BAE

    Maliyeti milletimiz ödüyor

    Kur artışı enflasyonu 7.5 puan arttırır

    Benzin 10 lirayı geçti

    Mutfak tüpü 200 lirayı aştı

    '17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım'

    Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

    Belçika ile İsrail arasında “etiket krizi”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (2)
    Ahmet BATTAL

    Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    CHP mi, yoksa CHP mi?
    Şükrü BULUT

    Üretemeyenler, demokrasi ve bağımsızlığa da ulaşamazlar...
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve çıkış yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Dış güçlere âlet olmak” ve asıl “mandacılık”
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kitabı bir kalem-i vâhidin yazısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kinaye tabirler yalan sayılmaz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.