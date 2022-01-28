"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

İstibdat ve tepkisizlik

İbrahim ERSOYLU
28 Ocak 2022, Cuma
Baskı, zulüm, tahakküm, tek kişinin görüşlerini topluma dayatması demek olan istibdat, fertleri ve ülkeleri mahveder, onların geleceklerini karartır, huzurlarını yok eder. 1 İstibdat cehalet ve korkuya dayanan tepkisizlikten beslenir ve daha çok yıkıcı olur.

Bir ülkede fertlerin ve toplumun meşrûiyyet içinde cesurane hak ve hürriyetlerine sahip çıkması, yanlış işlere ve zulümlere tepki vermesi istibdadın yolunu kapatır, zulüm yapanların kendilerine gelmelerine ve zalimane işler yapmalarına engel olur.

Asr-ı Saadet (Hz. Peygamberin yaşadığı dönem), dört halife devri ve İslâm’ın gerçek manada yaşandığı diğer dönemlerde idareciler ve idare edilenler, İslâm’dan aldıkları tahkiki iman terbiyesi ile hak, hukuk ve hürriyetlerini en iyi manada biliyor ve kullanıyorlardı. Özellikle Asr-ı Saadet ve ilk dört halife dönemi bu hususta çok açık bir örnektir.

O zamanlarda Müslümanlar, hak ve hürriyetlerini müdafaa etme ve yanlış işleri sorgulama yönünden şimdiki hürriyetçi demokrasiyle yönetilen Batı toplumlarından daha ileri bir seviyede bulunuyorlardı; onlar, haklarını müdafaa şuuruna sahip olarak idarecileri murakabe edip, onlara karşı uyarı vazifelerini ifa ediyorlardı. Bu yüzden toplumda güven, huzur ve asayiş hüküm sürüyordu.

Hz. Ömer (ra), halifeliğe seçildiğinde minbere çıkar ve oradaki topluluğa, “Ben yanlış yaparsam ne yaparsınız?” diye sorarak, fertlerin hak arama cesaretlerini ölçmek ister. Topluluktan biri ayağa kalkarak, “Seni kılıçlarımızla düzeltiriz ey Halife” diye seslenir. Hz. Ömer (ra) ellerini kaldırır ve şöyle duâ eder; “Allah’ım! Sana sonsuz şükürler olsun. Yanlış yaptığımda halk içinde beni düzeltecek kulların varmış” der. O, bu şekilde cevap veren kişiyi tutuklatmaz. O, kendisinden şikâyetçi olanlarla istedikleri yerde mahkeme huzurunda yargılanmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. 2

O dönemlerde gerçek Müslüman yöneticiler asla adaletten kaçmamışlardır. Hz. Ömer (ra) sıradan bir Hıristiyan, Hz. Ali (ra) esnaf bir Yahudi, Selahaddin Eyyübî basit bir Hıristiyan, Fatih Sultan Mehmed Rum bir mimar ile mahkeme huzuruna çıkmaktan imtina etmemişlerdir. 3

Üstad Bediüzzaman, “Bir millet cehaletle hukukunu (aramasını) bilmezse, ehl-i hamiyeti (iyi niyetli, vatanperver idarecileri) dahi müstebit (diktatör) eder” buyurmaktadır. 4

Günümüzde genelde İslâm dünyasında, özelde ülkemizde İslâmî şuurun zayıflamasına paralel olarak, fertler hak ve sorumluluklarını bilip ikaz vazifelerini yapmadıklarından iyi niyetli, hamiyet sahibi idareciler bile istibdada yönelmekte, bunun sonucu olarak toplumda zulümler, yolsuzluklar, su-i istimaller ve kanunsuz işler yaygınlaşmaktadır. Ancak insanlardan bu işlere karşı ciddî manada bir tepki verilmemektedir.

Müslüman kimlikli idareciler, kendilerinden hesap sorulmaması için yargı teşkilâtını kontrolleri altına almakta, hoşlarına gitmeyen kararlar veren hâkim ve savcıları tutuklamakta, yandaşlarını, arkası güçlü olanları adaletin yakasından kurtarmakta, ancak zayıflar yargılanmaktadır. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (asm): “Eski kavimler niçin helâk oldular biliyor musunuz? Onlar suç işleyen güçlüleri affeder, zayıfları cezalandırırlardı. Vallahi kızım Fatıma hırsızlık yapsa onun elini keserim” buyurmuştur. 5

Son söz: Toplum fertlerinin yanlış işlere karşı tepkisiz oluşu, hem yöneticiler hem de yönetilenler açısından çok vahim sonuçlara yol açmaktadır; yöneticilerin haddî aşarak nefislerine ve topluma zulüm yapmayı adet haline getirmelerine, diğer taraftan yönetilenlerin haklarının zayi olmasına, adalete güvenin kaybolup, toplumun geri kalıp yavaş yavaş çürümesine sebep olunmaktadır. Ne yazık ki insanların çoğu bunun farkında değildir.

Dipnotlar:

1- Münâzarât, s. 50.

2- Dört Halife Devri, c: 3, s. 70.

3- İşaratu’l-Î’caz, yeni tanzim, s. 449.

4- Münâzarât,65. 5- Buharî, Enbiya, 54.

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Enerji krizi göz göre göre geldi“

    Ailelerin asgarî aylık sabit gideri 3200 TL

    MB, enflasyon tahminini ikiye katladı

    “Gazeteciliği bu halden hep birlikte çıkarmalıyız“

    İstanbul'a ulaştı: İngiltere'den başlayan Hac yolculuğu devam ediyor

    Polonya Katolik Kilisesi, “İslâm Günü”nü kutladı

    Suudi Arabistan, kuruluş tarihini "22 Şubat 1727" olarak değiştirdi

    MGK bildirisi açıklandı

    80 bini aşkın yeni vaka tespit edildi

    Rusya'dan 'savaş fikrini kabul etmiyoruz' açıklaması

    Erzurum'da 2 kişi çığ altında kaldı

    Kömür santrallerinin sağlık faturası ağır

    DP Körfez Kongresi’nde Yeni Asya standı

    TTB’nin ‘Beyaz Nöbet’i başladı

    Soğuk hava dalgası yurdu terk ediyor

    ABD ekonomisi yüzde 5,7 büyüdü

    AB, Pfizer'in Kovid-19 ilacına onay verdi

    Çavuşoğlu, Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu

    İngiltere'de salgın kısıtlamaları kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Enerji krizi göz göre göre geldi“
    Ahmet BATTAL

    Din koparma görevlileri başkanı-2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Refet Kavukcu’nun hayat yolculuğu
    Risale-i Nur'dan

    Kısa ömrünüzü, uzun yapmak ister misiniz?
    Şükrü BULUT

    Birinci ve İkinci Avrupa arasındaki cepheler ısınıyor, farkında mıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet parlayacak, totaliter rejimler yıkılacak
    Osman ZENGİN

    Dedemin kara saplanan treni
    Cevher İLHAN

    Şimdi de derin enerji krizi
    Mehmet CEBE

    Hz. Yusuf’un ‘medrese’si

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.