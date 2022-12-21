Manisa Kitap Fuarının ardından

25 Kasım-04 Aralık 2022 tarihleri arasında Manisa 5. Kitap Fuarı, Manisa BŞB Fuar Merkezinde SNS Fuarcılık organizasyonu uhdesinde kitapseverlerin hizmetine açıldı.

Türkiye’nin değişik illerinde olduğu gibi Yeni Asya Neşriyat da 15 m2 bir alanda bayrağını Manisa Kitap Fuarı’nda dalgalandırdı. Fuarda 10.00–19.00 saatleri arasında ziyaretçilere hizmet vermeye gayret ettik. Manisa merkezi, ilçeleri yanı sıra, çevre illerden de katılım sağlandı. Yeni Asya Neşriyat ziyaretçilere en güzel şekilde hizmet vermeye gayret etti. Açıldığı günden, kapanışına kadar, ziyaretçiler ile diğer fuara katılan yayınevleri görevlileriyle samimi bir şekilde sohbetlerimizi, ilişkilerimizi ve duruşumuzu sürdürmeye gayret ettik. Çünkü “Biz muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur” diyen bir Üstadın talebeleriyiz.

Tebrik ve teşekkürler

Manisalı kardeş, ağabey ve şefkat kahramanları, birbirinden leziz yemeklerini, atıştırmalıklarını, meyve ve çaylarını kısacası toptan ikramlarını hem yedik-içtik, şükrünü eda etmeye çalıştık hem de diğer komşu yayınevi görevlilerine de ikramda bulunduk. Bundan dolayı Yeni Asya Neşriyat fuarın en takdir gören standı idi desek mübalağa etmiş olmayız. Bu sebeple Manisalı kardeş ve ağabeyleri ile eş ve aile fertlerine, Fuar süresince stantta yardımlarını esirgemeyen herkese hasbî ve kalbî duygularımızla teşekkür ve tebriklerimizi takdim ediyoruz.

Sponsorluğunu farklı illerden kardeş ve ağabeylerimizin üstlendiği, kampanyalı Risaleler, çanta boy risaleler, dergiler, geçmiş yıllara ait 21 Şubat ve 23 Mart gazete ve eklerini, kitap ayıraçlarını, broşür ve yayınevimizin diğer kitaplarından fuar süresince ücretsiz dağıttık ve alış veriş yapanların poşetlerine “bu da bizim hediyemiz” diyerek yayınlarımızdan koymaya gayret ettik.

Ziyaretçilerin takdirleri

Standımıza uğrayanların büyük ekseriyeti, Allah sizlerden razı olsun. Risale-i Nurları görmeye ve satın almaya hasret kalmıştık. Ama Allah’a şükür ki Yeni Asya diye bir yayınevi bu işi yüklenmiş ve fuar aracılığıyla bizlere takdim ediyorlar. Sizler de olmazsanız bu işi kim yapacaktı? Bütün cemaatler susmuş, lakin Yeni Asya dimdik ayakta, Kırmızı ciltli risaleleri gören öğrenci grupları ve diğer yetişkinler. Aaa işte burada Kur’an satılıyor diye sevinçlerini belirtiyorlardı. Biz de bunlar Kur’an’ın tefsiri, Kur’an’lar bu tarafta deyip yönlendirme yapıyorduk. Fuarda şunu fark ettik. En çok beğenilen ve takdir edilen ve satılan kitabın, Risale-i Nurlar olduğunu, ardından da Çizgilerle Peygamberimizin (sas) hayatını anlatan romanı ve Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursi Romanı, sırasıyla çocuk kitapları ve diğer yayınlarımız geliyordu. Yeni Asya Neşriyatın Risale-i Nurların medyadaki dili olduğunu Manisa fuarı ile de kendini ispat etti.

Şevkimiz kırılmadı

Furkan Vakfı temsilcileri hemen bize yakın bir stant kiralamışlar. Ücretini ödemişler. Hatta fuar akşamı kitaplarını bile getirmişler. Son dakika haberi kendilerine yer verilmiyor. “Talimat geldi. Biz sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh ediyoruz” denilmiş. Bu olayı, standımızı ziyaret eden iki kişi anlatıldı. Biz de üzüldük ve teselli etmeye çalıştık. Hadis-i şerifte vardır ya “Küfür devam eder, ama zulüm devam etmez.” Bir gün bu yapılan adaletsiz uygulamaların son bulacağını ifade ettik.

Bir iki menfi ve çatlak ses duyduk. Onlara da gerekli izahatlar da bulunduk. Baktık yanlışında ısrar ediyor ve siyasî tarafgirlik yapıyor, biz de “O sizin tercihiniz” deyip, işi noktalıyorduk. Şevkimizi kırmadı, aksine şevklendik.

Son olarak onlarca risale satan yayınevleri olmasına rağmen, sadece Yeni Asya Neşriyatın tek başına fuarlara katılıp bu hizmeti deruhte etme bahtiyarlığını yaşadık. Fuarın açılışının ikinci gününde İzmir’den bir yayınevi katıldı. Diyanet yayınlarını da satıyordu. Risale-i Nur ve dinî yayınları satmanın, teşhir etmenin bahtiyar ve haklı sevincini yaşadık. Bu tür fuarların açıldığı tüm fuarlara yayınevi olarak ne yapıp ne edip katılmamız gerekiyor. Çünkü Risale-i Nur’u ve diğer neşriyatımızı büyük kitlelere ulaştırmanın en uygun zemini fuarlardır diyebiliriz. Susturmaya çalışılan sesimizi, en güzel bir şekilde Yeni Asya bayrağını dalgalandırma zeminidir fuarlar.

Fuara katılım fikri; istişare ile alındı. Ve sorumlu kişi olarak da bize vazife verildi. Biz de verilen vazife gereği fuar boyunca Manisalı kardeş ve ağabeylerin misafiri olduk. Fuar yeri ücretinin ödemesi ile ilgili temsilciliğimizin olduğu Manisa merkez ve ilçelerindeki kardeş ve ağabeylere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir dahaki fuarda, fuarlarda buluşmak temenni ve duasıyla.