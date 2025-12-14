"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

İhlâsla istersek olur

Rifat OKYAY
14 Aralık 2025, Pazar
İnsan, ister istemez hayatının her safhasında çeşit çeşit hallere girebiliyor ve de çeşit çeşit hallerden de çıkabiliyor…

Küçük bir kâinat… Küçültülmüş bir kâinat… Ve kâinattaki her şeyin her özelliğini taşıyan bir vücutla yaratılmış küçük kâinat ismine muhatap olabilmiş olan insan… 

Maddî bir yönü, tarafı olan insan… Manevî yönü, tarafı olan insan… Her iki yönü de tam, mükemmel olan insan… Bir yönü tarafı eksik, noksan olan insan… 

Yaratılırken özenle kendisine takılan maddî manevî her türlü organını, uzvunu, yönünü, tarafını kullanabilen veya kullanamayan insan… 

Yaptığı her işi; yaratıcının, yapısının, sahibinin emir ve istekleri doğrultusunda kullanabilen insan veya kullanamayan insan… 

İmanın nuruyla ve hakikatleri ile yükseklerin yükseğine çıkabilen insan veya alçakların alçağına düşebilen, inebilen insan… 

Yaratıcı insanı; yarattığı en güzel, en faydalı ve en iyi neticeleri sahiplensin, onlara kavuşsun, onlarla yükselsin hakikatli ve hakikattar bir insan olsun diye yaratmıştır… Eğer insan da insan olmak istiyorsa bu gayeye yanaşmalı, çalışmalı ve kavuşmalıdır… 

İnsan ancak kendi nefsine, şeytanına ve hevesatına uyarak; kendisini aşağılara düşürecek olan emirlere ve isteklere isyan ederek, uymayarak kendisine kötülük yapar, kendisini yaratıcısının karşısında mağdur ve mahzun bırakır… Çünkü kulluk ve emirlere itaat etmemek hem hevesler adına lezzetlidir, hem de nefis adına kolay ve basittir… 

Yol iki görünüyor ya Allah'a iman ile O’na kulluk, ya da Allah'a isyan ile O’nun yapacağı ve vereceği cezalara, azaplara muhatap olmak… Nefsin ve şeytanın aldatmacalarına kulak asmayarak, uymayarak iman yolunu seçmek ve bu yolda ubudiyet ile yükselmek ise hem kolaydır, hem hoştur, hem de güzeldir… Aklı başında olan adam daima iyiliği, güzelliği, faydayı Allah'tan istemeli ve bu yolda onun emir ve yasaklarına uyabilmelidir… Zaten âlemin, kâinatın küçük bir misali ile aziz bir misafiri olabilmek için de kulluktan ibadet ve taatten başka bir seçenek yoktur…

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.