İman ve dua

ŞİİR

İman insanı yücelere çıkarır. Ve insan cennete layık kıymet alır. Çünkü insan Rabb-ı Rahime dayanır. İmanla yaratıcısına dayanır. İman nurdur insanı ışıklandırır. Yaratıcının sanatı anlaşılır. Böylece insanın kalp gözü açılır. İlahi nur ile hikmetler saçılır. İşte iman hem nurdur hem de kuvvettir. Hakiki iman ona cesaret verir. İman tevhit ve teslim ile bilinir. Tevekkülle mutluluk elde edilir. İman insanı insan ve sultan eder. Hem insan imanla mertebe kat eder. Dualarla Rabbinden bir şeyler ister. Kerem olan Allah kuluna lütfeder. İlim dua ile kemale varılır. Yeteneklerle her şey ilme bağlıdır. İlimlerin nuru marifetullahtır. Onun temel taşı Allah’a imandır. İnsan nihayet derecede fakirdir. Düşmanları çok, insan ise acizdir. Emelleri arzuları ebedidir. Allah’a dua kulluğun özetidir. Demek dua bir sırr-ı ubudiyettir. Kulluk sadece Allah için edilir. Hem insan dua ile aczini bilir. Yaratıcının hikmetine güvenir. Sebeplere başvurmak fiilî duadır, Bu şekilde dua kabule mazhardır, Sonra dil ve kalple dua yapılır, Anla ki Rabbin bunlardan haberdardır.

