"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

İman ve dua

Mehmet ERBAŞ
14 Aralık 2025, Pazar
ŞİİR

İman insanı yücelere çıkarır.

Ve insan cennete layık kıymet alır.

Çünkü insan Rabb-ı Rahime dayanır.

İmanla yaratıcısına dayanır.

 

İman nurdur insanı ışıklandırır.

Yaratıcının sanatı anlaşılır.

Böylece insanın kalp gözü açılır.

İlahi nur ile hikmetler saçılır.

 

İşte iman hem nurdur hem de kuvvettir.

Hakiki iman ona cesaret verir.

İman tevhit ve teslim ile bilinir.

Tevekkülle mutluluk elde edilir.

 

İman insanı insan ve sultan eder.

Hem insan imanla mertebe kat eder.

Dualarla Rabbinden bir şeyler ister.

Kerem olan Allah kuluna lütfeder.

 

İlim dua ile kemale varılır.

Yeteneklerle her şey ilme bağlıdır.

İlimlerin nuru marifetullahtır.

Onun temel taşı Allah’a imandır.

 

İnsan nihayet derecede fakirdir.

Düşmanları çok, insan ise acizdir.

Emelleri arzuları ebedidir.

Allah’a dua kulluğun özetidir.

 

Demek dua bir sırr-ı ubudiyettir.

Kulluk sadece Allah için edilir.

Hem insan dua ile aczini bilir.

Yaratıcının hikmetine güvenir.

 

Sebeplere başvurmak fiilî duadır,

Bu şekilde dua kabule mazhardır,

Sonra dil ve kalple dua yapılır,

Anla ki Rabbin bunlardan haberdardır.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.