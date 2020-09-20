Gaz bulutlarından çıkan yıldızlar

Eğer Samanyolu’na dikkatle bakarsak, bazı yerlerinde boşluklar görürüz.

Bize boşluk gibi görünen yerler aslında gaz bulutlarıdır. Sisli havada önümüzü nasıl göremiyorsak, gaz bulutlarının arkasındaki yıldızları da öyle göremeyiz. Çekirdeklerden ağaçların, tohumlardan çiçeklerin meydana getirildiğini biliyoruz. İşte bu gaz bulutlarından da zamanla yıldızlar yaratılır. Küçücük çekirdeğin içinden koca çam ağacını çıkaran Allah, gaz bulutlarından da ışıklı yıldızları yaratmaktadır. Allah’ım, ne yücesin!



Okunma Sayısı: 118

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.