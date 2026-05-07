Feyizli çok her damlası

ŞİİR

Semadan inerken izinle arza, Bereket sunar o damlalarıyla, Canlanır yörede dağ, bayır, ova, Ne de çok özel bak, yağmur damlası. *** Gelince nevbahar coşar sevinçle, Muştusuyla ve hoş letafetiyle, Yayılır her yere has sedası ile, Feyizli, özenli çok her damlası. *** Şemsin ziyasıyla dıştan içe bak, Var gücüyle açar bağrını toprak, Çıkar zerle nüve verir dal, yaprak, Ne de çok güzel bak, yağmur damlası. *** Canlanır Nisanla baharda her yer, Kaplar zemini her türden bitkiler, Garkolur rahmete nice kişiler, Sanatlı, düzenli çok her damlası... İsa Yakan

