Feyizli çok her damlası

Semadan inerken izinle arza,
Bereket sunar o damlalarıyla,
Canlanır yörede dağ, bayır, ova,
Ne de çok özel bak, yağmur damlası.
***
Gelince nevbahar coşar sevinçle,
Muştusuyla ve hoş letafetiyle,
Yayılır her yere has sedası ile,
Feyizli, özenli çok her damlası.
***
Şemsin ziyasıyla dıştan içe bak,
Var gücüyle açar bağrını toprak,
Çıkar zerle nüve verir dal, yaprak,
Ne de çok güzel bak, yağmur damlası.
***
Canlanır Nisanla baharda her yer,
Kaplar zemini her türden bitkiler,
Garkolur rahmete nice kişiler,
Sanatlı, düzenli çok her damlası...
İsa Yakan