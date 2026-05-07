"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

7 MAYIS 2026 PERŞEMBE

Feyizli çok her damlası

İsa Yakan
07 Mayıs 2026, Perşembe
ŞİİR

Semadan inerken izinle arza, 

Bereket sunar o damlalarıyla,

Canlanır yörede dağ, bayır, ova,

Ne de çok özel bak, yağmur damlası.

***

Gelince nevbahar coşar sevinçle, 

Muştusuyla ve hoş letafetiyle,

Yayılır her yere has sedası ile,

Feyizli, özenli çok her damlası. 

***

Şemsin ziyasıyla dıştan içe bak,

Var gücüyle açar bağrını toprak, 

Çıkar zerle nüve verir dal, yaprak,

Ne de çok güzel bak, yağmur damlası.

***

Canlanır Nisanla baharda her yer,

Kaplar zemini her türden bitkiler,

Garkolur rahmete nice kişiler, 

Sanatlı, düzenli çok her damlası...

Okunma Sayısı: 197
