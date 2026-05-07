"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İlk ve son tahassungâhım: Ailem

Mehmet YAZICIOĞLU
07 Mayıs 2026, Perşembe
Anne sözü, bana göre çok değerli bir kavramdır. Her bir kadın anne midir? Değil, bir kadın evlenip çocuğunun olması, bu çocuğu her türlü menfî şer odaklarından uzak bir şekilde, manevî değerler istikametinde yetiştirirse o annenin, “Cennet annelerin ayakları altıdadır. 1 sözü anneye en güzel değerdir.

Günümüzde bazı anne ve çocukları biraz nahoş hal hareketlerde bulunuyorlar. Erkek bir gencin kulaklarında küpe, ellerinde değişik yüzükler ve tırnak uzatma; bazı kızlarda ise erkek giysileri giymeleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu dinsiz batı medeniyeti bazı annelerimizi ve çocuklarını çok kötü bir şekilde etkilemektedir.                  

 Bu konuda Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ”Evet insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi [öğretmen], validesidir. Ben seksen sene ömrümde seksen bin zatlardan ders aldığım halde kasem [yemin] ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinet [öğüt] ve manevî derslerdir” der. 2

Hemen her gün bîçare kadınlar, bir cânî erkek tarafından katlediliyor. Ben de bir insan olarak rikkatime dokunuyor. Bu konuyu biraz irdeleyelim. Müslüman Türk milletimiz ailelerini birtakım kültürümüze yabancı ideoloji ve şer grupları, çeşitli yollarla kadınlarımızı ve aile bireylerini etkilemektedir

Bu şer gruplarından birini, biraz açmak istiyorum. Bunlardan biri feminizm, “kadınlar için özgürlük ve eşitlik isteyen bir fikir akımı, düşünce ve eylem biçimi.” 3 Bu nasıl hürriyet ve eşitlik kavramı, kadınlarımıza İslâm dini Hicrî 1400 yıllarında beri hürdür ve eşittir. Kızların diri diri toprağa gömülmekten kurtaran para karşılı alıp satılan, vb. durumlarından İslâm kurtarmıştır. genç kızlar ve kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak akıllarını çelmektedirler. “Sen bir bireysin, nasıl olur erkekten geri kalırsın?” gibi safsatalarla bîçare şefkat kahramanlarını heder etmektedirler.

Hatta bu etki toplumunuzun her ailesinde az çok vardır. Öğretmenlik görevim zamanında bir okul sınıfında öğrencilerle sohbet esnasında bayan, bey, kadın, erkek gibi sözlerin sonunda bir kız öğrencim, “Hocam, bir bayana kadın, kız diyemeyiz” dedi. “Peki ne diyelim?”  dedim. “Sadece birey” demelisiniz “dedi. 

Ben de o öğrenciye “Bu dersine iyi çalışmışsınız(!) kızım” dedim. Okullarda çeşitli törenlerde günün anlam ve önemi ilgili şiir ya da konuşma hep kız öğrenciler tercih ediliyor. Bu uygulamalar bayanların tercih edilmesi sistematik şekilde feminizm ideolojisi gerçekleşiyor.

İşte bu konu hakkında çözüm için çok yazı ve bilgiler söylendi. Ama ne yazık ki bir arpa boyu katedilmedi.

İyi insan, iyi bir vatandaş, hayırlı bir mü’min ve mü’mine olmanın ilk başlangıcı en küçük sosyal kurum ailedir. Bu kurum günümüzde birtakım şer odaklarının tehdidi altında varlığını güç bela sürdürmektedir. Aile fertlerine her şeyden önce manevî değerler kazandırılmalı, aile kurumunun gelip geçici değil iki dünya mutluluğu kazanmalarının yeridir.

Dipnotlar:

1- Hadis-i Şerif

2- Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a

3- Ayşe Düzkan, Feminist Bellek

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 549 bin trafik kazası oldu

    Korsanlığın zirvesindeki ABD'den ilginç açıklama: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması "korsanlık"

    Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

    BioNTech, 1860 kişiyi işten çıkaracak

    Brent petrol 100 doların altına geriledi

    Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal rakibini bekliyor

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez
    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.