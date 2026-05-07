"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Küçük bir Cennet - Mutlu bir evlilik için-4

Ali Rıza AYDIN
07 Mayıs 2026, Perşembe
Aile, evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca ve çocuklardan ibaret, toplumun en küçük yapı taşı; onların varlığıyla var olan ve “yuva” deyimiyle mana derinliği kazanan sosyal kurumdur.

Aynı mekânı paylaşan; temeli sevgi üzerine inşa edilip, dayanışma ve güven esaslı ilişkiler kuran insanların psikolojik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan en temel birliktelik yapısıdır, aile.

“Aile hayatı” ise, kurulan bu topluluk düzeni ve bu çerçevede sürdürülen; dünya ve ahiret saadetine vesile olması umulan hayattır.

İçinde bu özellikleri ve bilhassa, Peygamberî ve İslâmî anlayış dokusunu barındıran aile çatısı için, Bediüzzaman; “İnsanın, hususan Müslümanın tahassüngâhı (sığınağı) ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası, aile hayatıdır”6 diyor.  

Öyle değil mi? 

İnsan, günlük hayattaki ezici, üzücü, yorucu hâllerden; günah selinden sıyrılıp, sığındığı; “oh” diyebildiği emniyetli limanıdır, yuvalar. 

Eğer, kurulan yuvanın temeli sağlam atılıp, çatısı düzgün çatılmışsa, “Küçük bir Cennet” olur, o hâne. 

Güller açar yanaklarından, çiftlerin. Mutluluk şarkıları mırıldanır dudaklar; “hamd” pırıltıları akseder, perdelerin ardından. 

Mutlu olurlar, umutlu olurlar. Tıpkı “Sevgili”nin hânesinde olduğu gibi, burcu burcu saadet kokar. Dalga dalga yayılır, huzur hâleleri etrafa…

Ana baba da mutlu; eş dost, ahbap da memnun; dahası, umulur ki Allah da razı olur bu birliktelikten.

Demek, mutluluk, sadece o ailenin fertlerine münhasır ve onlarla sınırlı kalmıyor. Toplumun dokusuna da aksediyor, neticesi itibariyle.

Her şey, her şeylerle kaim değil ya.

Her hâl üzere, “hamd” eden ailenin “hâmid” çocukları gelir, dünyaya. Onlar da mutlu, onlar da umutlu olurlar.

 Yabancı düşünürlerden birinin, “Allah, bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır” sözünü yabana atmamalı; yuvaya, saadetin mayasını katmalı.

Faydasız yayınlarla, lüzumsuz meşguliyetle zaman zâyi edilmez; okumaya, anlamaya, anlatmaya ve bunları yaşamaya özen gösterilir; ibadette, taatte sebat edilirse Allah’a (cc) saygılı, Peygambere (asm) sevgili, topluma yararlı ve sağlam karakterli nesiller yetişir, bu ailenin bağrında.

Tıpkı, gülün koltuğunda sardığı goncası gibi...

Dipnotlar:

6- Hanımlar Rehberi, s. 14.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain

    Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 549 bin trafik kazası oldu

    Korsanlığın zirvesindeki ABD'den ilginç açıklama: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması "korsanlık"

    Trump'tan İran'a: Beyaz bayrağı sallayın

    BioNTech, 1860 kişiyi işten çıkaracak

    Brent petrol 100 doların altına geriledi

    Terörist, korsan ve haydut İsrail'den hiç korkmuyorlar: ''Gazze'ye ulaşmaya kararlıyız"

    Gazetecilere baskıya son verin

    İnsanlık neden susuyor? DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM SÜRÜYOR

    AKP: Gündemimizde ara zam yok

    Trump’ın barış planına ne oldu? İşgali reddediyoruz

    İran Kirmanşah'da 5 büyüklüğünde deprem

    ABD’de Kur’ân sadâsı

    Yıldırım isabet eden minare yıkıldı

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Arsenal rakibini bekliyor

    Kadına şiddete “ama”sız “hayır”

    Hem girişimci, hem ahlaklı olmalıyız

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sanchez: AB kollarını kavuşturup bekleyemez
    Genel

    Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: Arsenal-Paris Saint-Germain
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.