ŞİİR

Oku, kendini oku, Ten, hücreyle kan doku, Düşün âtiyle sonu, Anla, bil, varı yoku, Oku, kendini oku! Olmasaydı elimiz, Tutmasaydı belimiz, Lâl olsaydı dilimiz, Olur muydu kâlimiz, Oku, kendini oku! Bilgi fikir kaynaklı, Mükemmel has odaklı, Nerden aldın bu aklı, Özünde âlem saklı, Oku, kendini oku! Olmasaydı yüzümüz, Tutmasaydı dizimiz, Görmeseydi gözümüz, Ne olurdu hâlimiz, Oku, kendini oku! kâl: söz

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