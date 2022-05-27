"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

27 Mayıs’tan 15-20 Temmuz’a

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Mayıs 2022, Cuma
114 yıl önce 2. Meşrutiyetle başlayan süreçte TBMM’nin ortaya çıkışı, cumhuriyet adı altında kurulan 27 senelik tek parti diktasının ardından 14 Mayıs 1950’de gelen demokrasi hamlesi ve bu süreçte müthiş bir iman ve hürriyet mücadelesi veren Said Nursî’nin 23 Mart 1960’ta vefatından iki ay sonra gerçekleşen 27 Mayıs askerî darbesi...

Bu birbiriyle bağlantılı, hattâ yer yer iç içe gelişen olaylar silsilesindeki temel dinamik, irtibat ve kopmaları iyi tahlil etmek lâzım ki, bugün gelinen noktayı doğru anlayabilelim.

Bunun için, bütün bu devirleri yaşayan Bediüzzaman’ın kılavuzluğuna başvurmalıyız.

2. Meşrutiyetin ilânı sonrasında yeni rejimin dayanması gereken temel esasları adalet, meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvet olarak özetleyen Said Nursî, hürriyetin İslam ahlâkıyla bezenerek süslenmesi halinde yaşayıp gelişebileceği gerçeğine dikkat çekip, şahıs istibdadından kurtulalım derken komite istibdadına yakalanmama ikazı yapmıştı.

Haklı çıktı. Önce padişah istibdadına bayrak açıp hürriyeti getirme iddiasıyla iktidara gelen İtttihatçıların komite istibdadı geldi; ardından cumhuriyet adı altında tesis edilip, öncekilere rahmet okutan tek parti diktası.

Bediüzzaman meşrutiyet döneminde irtibat kurup dine hizmet için teşvik ettiği Ahrarların, 1950’de Demokratlar olarak tekrar dirilip iktidara gelmesinden sonra aynı teşviklerini sürdürdü; hatalarına karşı yapıcı ve yol gösterici eleştiri ve ikazlarda bulundu.

Hayatının son yıllarında bu ikazları yoğunlaştırdı. Vatan, millet, Kur’an, İslamiyet namına iktidarda muhafazasına çalıştığı Demokratlara karşı Halkçıların ırkçılığı elde edip darbe vurabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Ve maalesef bu endişeleri, vefatından iki ay sonra 27 Mayıs darbesiyle doğrulandı.

27 Mayıs’ın en tahripkâr sonuçlarından biri de, sonraki askerî darbeler için yol açması ve ordu içinde darbeci zihniyeti teşvik etmek suretiyle, müdahale geleneğini adeta sistemleştirmesi oldu. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15-20 Temmuz hep bu silsilenin uzantıları.

Türkiye hâlâ bu darbe ve müdahalelerle kurulan hukuk dışı ve antidemokratik düzenden çıkabilmiş değil. Tersine, sonuncusuyla tek adam rejiminin 2020’ler sürümüne itildi.

Çıkış için yeni bir 14 Mayıs hamlesi şart.

Okunma Sayısı: 552
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET

    Basın kartı gaspına hukuk tokadı

    Beton ekonomisine değil, üretime yönelin

    İkinci el araç ithalatı mı?

    Ayakkabıda 3. el dönemi

    Parlamenter sistem gençler için ümit olacak

    1 liradan satarken kazanıyordum

    Sivile silah satışı şiddeti tetikliyor

    Türkiye Kupası Sivasspor'un oldu

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saatin tablosu

    ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi açıklandı

    Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosya UCM'ye taşınıyor

    27 Mayıs demokrasimizdeki travmaların başlangıcıdır

    ‘Geçinemiyorum’ diyenler ‘şükürsüz’ ilan ediliyor

    Demokrasi için bir araya geldik

    İmran Han'dan seçim kararı şartı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 1 günde 150, bugüne kadar 29600 askerini kaybetti

    Yayın gelirinde şampiyonluk Fenerbahçe'nin oldu

    Bursa'daki canlı bomba davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 15-20 Temmuz’a
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ey Salim! Ey zâlim, ayağa kalk!
    Genel

    Basın kartı gaspına hukuk tokadı
    Genel

    62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET
    Genel

    İkinci el araç ithalatı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Darbeci yetiştiren sistem bitmeli
    Genel

    1 liradan satarken kazanıyordum
    Genel

    Ayakkabıda 3. el dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte temel ölçü: “Dindarlık ve ahlâk”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.