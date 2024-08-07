Akgündüz: Diyanet’in “Risaleleri basıyoruz” sözü lafta kaldı

2014 baharında başlayıp 666 gün devam ettikten sonra Yeni Asya’nın tek başına verdiği kararlı mücadele sonucunda kalkan “Risale-i Nur’a bandrol engeli ve devlet tekeli” sürecinde çok farklı bir tavır sergilemiş olan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, bilâhare gidişatın yönü beklentilerinin tam tersi istikamete dönünce tavrını değiştirdi.

Haziran-2018’deki soruları bunun ifadesiydi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nur’ların neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.”

O zamana kadar Diyanet, Külliyattan Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye ile Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan-İktisat-Şükür Risalelerini basmıştı.

Ama bunların devamı gelmedi. O zaman bu durumu “Yeni Asya mücadele etmeseydi...” başlıklı yazımızda yorumladık (19.6.18).

Sonrasında gelen diğer bazı işaretler ise bize “Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?” başlıklı bir yazı daha yazdırdı (27.2.20).

Ve o günlerde Akgündüz şunları da yazdı:

“Siyaset yalakası olmayın beyler! Diyanet’e artık kalan iki eseri (Lem’alar ve Şualar’ı) ‘Basmayın’ talimatı bu iktidardan geldi. Bazı il müftüleri ve idareciler, Diyanet’in bastığı Risaleleri kaldırdılar, ‘Resmî toplantılarda Risale-i Nur’u okumayın’ talimatı verdiler.”

Akgündüz’ün bu yazdıkları, Yeni Asya’nın ne zamandır çok haksız suçlama, hakaret, iftira ve karalamalarla hedef yapılan sağlam duruşundaki haklılık ve isabeti bir kez daha tasdik ve teyid etti. Ki, o suçlamaların başını çekenlerden biri de bizzat Akgündüz’dü. (6.8.21 tarihli yazımız.)

Derken, 2023 seçimleri öncesinde Diyanet Asa-yı Musa’yı da bastı. Ama o zaman verilen sözlere rağmen arkası yine gelmedi.

Gelinen noktadaki son durum ise yine Akgündüz’ün X mesajlarında şöyle ifade edildi:

“Risale-i Nur’ların şu anda Diyanet camileri dahil, bütün resmî kurumlara konulması yasaklanmış. Elimde deliller var. Kim yasakladı? Hangi genelge ile? İçişleri Bakanlığı genelgesiyle mi? Başka tarzda mı?

“Diyanet İşleri Başkanımızın ‘Basıyoruz’ sözleri lafta kalıyor. Unutmayınız, Risale-i Nur’a muhalif olan dindarlar iktidarda kalamazlar, kendilerini CHP iktidarıyla karıştırmasınlar. Eğer bu yasağı kaldırmazsanız, 2028’de iktidarda değilsiniz...”