Yaz tatilinde en güzel hakikat eğitimi: “NUR’UN İLK KAPISI”

Bediüzzaman Said Nursî'nin "Nur'un İlk Kapısı", yaz tatilinde çocuklar ve gençler için Kur'ân hakikatlerine açılan güçlü bir rehber niteliği taşıyor.

Okullar tatile girdi. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran’da karnelerini aldı, 2025-2026 eğitim yılı tamamlandı. Yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Öğrenciler yaz dönemini verimli şekilde değerlendirmek için gezmek ve yeni yerler keşfetmek yahut ailelerine yardım etmek gibi faaliyetler yanında kendilerini fiziksel ve kültürel yönden geliştirmeye yönelik aktiviteler gerçekleştirecek.

Yaz Kur'ân kursları başlayacak

Bu arada 6 Temmuz itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda Yaz Kur’ân Kursları başlayacak, isteyen öğrenciler bu kurslara katılarak hem Kur’ân okumayı öğrenecek veya biliyorlarsa ilerletecek hem de dinî bilgilerini zenginleştirme imkânı elde edecektir. Yaz Kur’ân kursları, Başkanlığın hazırladığı program dahilinde, çeşitli yaş gruplarına göre haftada 4 gün, 20 saat olarak gerçekleştirilecektir. 4-6 yaş grubu hariç, diğer yaş grupları için 20 saatlik programda “Kur’ân okuma” ve “sosyal ve kültürel etkinlikler” yanında itikad, ibadet, siyer ve ahlâk olmak üzere dört temel alanda eğitim verilecektir (Bk. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları, Ankara 2026, s. 4-5).

Kurslar yeterli değil

Bilindiği gibi, geniş anlamı itibarıyla eğitim, belirli bir mekân ve zamanla sınırlı olmadığı için, -bir açıdan- onun bir parçasını teşkil eden din eğitimi de belirli bir yer ve zaman dilimi ile de sınırlı değildir. Dolayısıyla Yaz Kur’ân Kursları çok faydalı olmakla beraber yeterli görülemez. Çocuklarımızın ve gençlerimizin iman esaslarını, ibadet bilincini ve ahlakî duyarlılığı akıl ve gönül dünyalarına yansıtabilmeleri için hem aile desteğine hem sağlıklı bir sosyal çevreye ihtiyaç olduğu gibi hakikatleri insanî düzlemde ele alıp açıklayan çalışmalara da ihtiyaç vardır. İşte bu noktada tam da tavsiyeye layık çok önemli bir çalışma var elimizde.

14 derslik paket program: Nur’un İlk Kapısı

Eser, yüz yıl önce yazılmış olmasına rağmen adeta bu amaçla kaleme alınmış, 14 derslik paket bir program hükmünde. Bediüzzaman Said Nursî tarafından Burdur’da 1926 yılında yazılan eser, yazarın Önsöz’de belirttiği üzere “nefsi susturan” yani onun şüphe ve itirazlarını gideren, “hakikat”i şuhûd derecesinde” yani görürcesine ortaya koyan bir mahiyete sahip. Bazısı kısa, bazısı orta uzunlukta, birkaçı daha uzun olan on dört ders hem aklî bakımdan bilgilendirme yapan hem insanın “insaniyetine” hitap eden, ikna eden, doyuran bir özelliği barındırıyor. Bir asır önce yazıldığı için günümüz insanı için bazı kelime ve kavramlar zor anlaşılıyor gibi görünse de eserin, mesela çok güzel bir baskısı (Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2021.) sayfa altında yer alan sözlükle oldukça kolaylaştırılıyor.

En temel sorulara cevap veriyor

Eserin önemli özeliklerinden birisi bazen “Ey insan!” bazen “Ey nefsim” denilerek kendisini muhatap alması, nefsine seslenmesi, kendisini ikna etmesidir. Bu husus yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, kültürel kimlik gibi değişkenler söz konusu olmaksızın çalışmanın evrensel bir nitelik kazanmasına vesile oluyor. Bu yöntemle “ben kimin, nereden geliyorum, nereye gidiyorum, burada görevim nedir?” gibi varoluşsal sorular “insaniyet” düzleminde ela alınıp cevaplandırılıyor.

Temsillerle kalbe de hitap ediyor

Kitabın başka önemli bir özelliği de “hakikat”leri bazen temsil diliyle anlatmasıdır. Tamamen hayattan alınan ve her insanın, bir yerinde mutlaka kendisini bulduğu temsiller konunun sadece zihinde değil, duygu dünyasında da canlanmasına yol açıyor. Dolayısıyla hakikatler salt zihni bir işlem olarak değil aynı zamanda insanı bütün duygularıyla donatan bir muhtevada sunuluyor.

Kelime-i tevhidin parlak izahı

Eserin bu kısa yazıda işaret edeceğimiz çok önemli bir özeliği de On Dördüncü Ders’te kendisini gösteriyor. Kelime-i tevhidin iki esasının ele alındığı bu derste Yaratıcının varlığı, birliği, sıfatları gözlemlediğimiz kainat üzerinden çok açık biçimde temellendiriliyor. Kelime-i tevhidin ikinci esası olan Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliği de onun manevi şahsiyeti, ahlakı, o dönemde ve öyle bir coğrafyada -şüphesiz Allah’ın inayeti ile- gerçekleştirdiği olağanüstü gelişmeler, duası, takvası, ciddiyeti, metaneti ve getirdiği mesajlar üzerinden -deyim yerindeyse- güneş gibi ispatlanıyor.

Okumakla yetinmeyelim

Kanaatimizce Kur’ân hakikatlerini “görürcesine” ortaya koyan bu derslerden faydalanmak için okumakla yetinmek yerine çok yönlü yöntem ve tekniklerle kendimize mal olması için gayret göstermek gerekiyor. Söz gelimi dersler, önce bir defa okunup mesajı ya da mesajları çıkarılabilir. İkinci kez okuyarak kısa bir özet yazılabilir, üçüncü kez okunarak daha uzun özet kaleme alınabilir. Yine söz gelimi, aile içinde her ders ayrıca müzakere edilebilir, keza temsillerin daha canlı tahayyül edilmesi için çeşitli çizimler vs. yapılabilir. Yine kanaatimizce böyle bir okuma bizi Nur’un İlk Kapısı’ndan geçerek Risale-i Nur sarayının hazinelerle dolu odalarına, katlarına ulaştırabilir.

Kur'ân'a açılan Nur kapısı

Sonuç olarak, elbette en başta kendimiz olmak üzere, yaz döneminde, -yaşları ne olursa olsun- çocuklarımız bir elinde Kur’ân elifbası veya Mushaf, diğer elinde Nur’un İlk Kapısı ile Kur’ân hakikatlerini akıl ve kalp dünyasına indirmeye çalışabilirler.