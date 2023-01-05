“AKP’den istifalar artacak”

AKP kurucularından ve Kırıkkale eski Milletvekili Kemal Albayrak, Sümeyye Işıkçı’ya verdiği röportajda çok önemli ve çarpıcı tesbit ve eleştirilerde bulundu.

Kendisi gibi, kurucularından olduğu partiyle yolunu ayıranlar içinde cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlık yapmış isimlerin de olmasını şöyle değerlendirdi:

“AKP’nin bu durumundan ve icraatlarından rahatsız olanlar gerek üst seviyede, gerekse illerde mücadele alanlarını kaybettiklerinden istifa yollarını denediler. Başbakanlık, bakanlık yapmış üst yöneticilerin, kuruculuk yapmış insanların hemen hemen çoğu partiden ayrıldı. Çünkü AKP artık yol arkadaşlarını gayri meşru işlerin temsilcileri ile değişti. Çıkar grupları oluşturuldu. 85 milyonun hakkı usulsüz ve kanunsuz imtiyazlılara verildi. Rant-çete ortaklıkları oluştu. Kişisel arzu ve istekleri ile kendilerine bu dünyada cenneti kurdular. Dışındakilere yoksulluk, yasaklar, yolsuzluklarla cehennemi önerdiler. Fetvacılarının ortaya attığı din simsarları ile bu işleri meşru hale getirmeye yöneldiler.”

Albayrak, halen partide kalanlar içinde de rahatsızlığın büyüyerek devam ettiğini, Fakıbaba’dan sonra istifaların süreceğini söyledi:

“Böyle çok kişi var. Çıkarı olanlar, korkusu olanlar, halen dirisinden yararlanıp, ölüsünden de yararlanmak isteyenler var. Bir milletin dörtte birini terör ithamıyla suçlu gösteren bir rejimin kirliliklerini ve hukuksuzluklarını görenler burayı terk ediyorlar. Bu hızlandı. Bunlar gizleniyor. Çok istifa var. Daha da artacak. Seçim sathında bunlar çoğalacak.”

Albayrak’a göre çıkış yolu:

“Haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan her millet ortak iyi ve faydada, evrensel değerlerde, TBMM’nin yetkilerinin arttırıldığı bir sistemde, tek adam rejiminden kurtulmanın yollarını arar ve meşru yollarla bir araya gelir. Bu krizden kurtulmanın yolunun bütün demokratların birleşmesinden geçeceğini bilir.”

Ve 6’lı Masaya Albayrak’ın tavsiyeleri:

“Adayını ve yönetim kadrosunu liyakatli insanlardan oluşturup ortaklaşa ilan etmeli. Çekişmeler olmamalı. İttifak ilkelerde uzlaşarak büyük illerde ortak mitingler yapmalı, heyecan vermeli. Toplum kimi seçmeyeceğini söylüyor. Ama kimi seçeceğinde tereddütleri var. Güven ve samimiyet gerekiyor.”