"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Antakya sahifesinden manidar satırlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Mart 2023, Pazar
Üstad Bediüzzaman, İhtiyarlar Risalesinin 13. Rica’sında, uzun yıllar kaldığı ve kalenin altındaki Horhor medresesinde talebelerine ders okuttuğu Van’ın Birinci Dünya Savaşındaki Rus işgali sırasında maruz kaldığı ağır yıkım ve tahribatı çok yakıcı ifadelerle tasvir ediyor.

Ve Ermeni mahallesi dışındaki Müslüman yerleşimlerinin taş üstünde taş bırakmacasına tahrip edildiği o hazin manzaradan duyduğu derin elemi ancak imanî bakış açısının verdiği teselli ile izale edebildiğini anlatıyor.

6 Şubat ve sonrasındaki depremlerin en çok vurduğu yerlerden biri olan Antakya’daki evi ağır hasar gördüğü için ailesiyle birlikte köyüne göçen temsilcimiz Necdet Hocaoğlu, dallarında açan bembeyaz bahar çiçekleriyle Cennet hurilerini andıran bir ağacın önünde çekilen fotoğrafını göndermiş.

13. Rica’dan uyarladığı şu satırlarla:

“Antakya sahifesinde misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan sun’î bir mektubun (...) dehşetli bir deprem belâsına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl Malik-i Hakikî ve her şeyin Sahibi ve Rabbi olan Nakkaş-ı Ezelî’ye bak ki, bu Antakya sahifesinde mektubatı kemal-i şaşaa ile eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar.”

Dünya kurulalı beri benzerleri defalarca yaşanan bir serencam bu. İnsanoğlunun savaş, zulüm, isyan ve azgınlıkları sonucu çok büyük yıkılış ve çöküşler olurken, Rabbimizin kurduğu düzen şaşmadan devam etmiş.

Her gün güneş doğmuş ve batmış.

Her kışı bir bahar takip etmiş.

Dünyanın ömrü tamamlanıp kıyametle sona erdikten sonra sıra haşir sabahıyla uyanışa ve ahiret âleminin açılmasına gelecek. 

Üstadın bütün vefatlar için ifade ettiği hakikat, elbette deprem şehitleri için de geçerli:  

“Tohumlar gibi en cüz’î şeyleri dahi muhafaza eden Sâni-i Kerîm ve Rahîm (herşeyi sanatla yapan sonsuz kerem ve rahmet sahibi Yaratıcı); en çok sevdiği masnuu olan insanı elbette zayi etmez. Belki (bilakis) bir çiftçinin toprağa serptiği tohumlar gibi başka bir hayatta sümbül vermek için onu bir rahmet kapısı olan toprak altına muvakkaten atar.”

Her birimizin ne zaman, nerede, nasıl geleceğini bilmediğimiz ecelimizi bu manaların şuur ve idraki içinde karşılamamız duasıyla.

Okunma Sayısı: 443
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul için acele etmeliyiz

    Durum hâlâ içler acısı

    Tuvalete gitmemek için su içmiyorlar

    Devlet olmayınca millet sahaya indi

    Deprem illerinde 12 bin 700 atama yapılacak

    Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

    Seçime katılabilecek partiler belli oldu

    Ekonomi Ali Babacan’a

    Pakistan, Türkiye'ye 50 bin kışlık çadır daha gönderecek

    "Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek''

    Deprem bölgesine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    İsveç'te küstah, aşağılık provokatör hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

    Suriye iç savaşının 12. yılında BM'den bir kez daha barış çağrısı

    California alarmda: Aşırı yağış ve sert hava koşullarında 14 kişi öldü, 110 bin hane elektriksiz kaldı

    Seçime girecek siyasi partiler tespit edilecek

    Türkiye geneli için yağış ve fırtına uyarısı

    Camide siyaset Dine zarar veriyor

    Cenazesine ulaşılamayan vatandaşlar var mı?

    Marmara’da iki fay birden kırılabilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Antakya sahifesinden manidar satırlar
    Ahmet BATTAL

    Eski yeni CHP’li Kılıçdaroğlu ve Erdoğan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Adnan NACİR

    Altılı Masa ve atlı hikaye
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye renkleri kazandı
    Mehmet KARA

    “Ayıp” mı dediniz?
    Genel

    İstanbul için acele etmeliyiz
    Muhammet Şahintürk

    Ölü numarası yapan kedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazanda akıldan ziyade kalp hissedar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.