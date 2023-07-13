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13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Barla’dan Ödemiş’e okur buluşmaları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Temmuz 2023, Perşembe
Geçtiğimiz günlerin bir kısmında, İstanbul okurlarımızın organize ettiği aile okuma programı için Barla’daydık.

Külliyata dahil eserlerin çoğunun telif edildiği bu mübarek ve şirin beldedeki Yeni Asya Sosyal Tesislerinde, Divan-ı Harb-i Örfi ve Münazarat ile ene, kader ve haşir bahislerinden bölümler okundu ve müzakere edildi.

Belirlenen program çerçevesinde Üstadın evi, Yokuşbaşı Mescidi, kabristan, Cennet Bahçesi, Çamdağı gibi Nur menzillerine toplu ziyaretler yapıldı; İslamköy’e, Üstadın Isparta’daki evine ve Eğridir Gölüne gidildi.

Diğer vilayetlerden ve Avrupa’dan gelerek Barla’ya uğrayan misafirler de ders ve sohbetlere iştirak ettiler. Her zamanki gibi çok güzel, istifadeli ve feyizli kaynaşmalar oldu.

Müfritane irtibat manası, hanımları ve çocukları da kucaklayarak yine tahakkuk etti.

Her yaz olduğu gibi peş peşe birbirini takip eden benzer okuma programlarına ev sahipliği yapan Yeni Asya Tesisleri, farklı illerden gelen başka aileleri ağırlamaya devam ediyor.

Böylece malûm sebeplerle büyük ölçüde boşalan Barla, bu organizasyonlarla yeniden canlanıyor, hareketleniyor ve şenleniyor.

Bu da bilhassa Yeni Asya camiasının samimi inisiyatif ve gayretleriyle tahakkuk ediyor.

Yaz sıcaklarının birden tırmandığı günlerde Barla yaylasında bu güzellikleri paylaştıktan sonra, bin kalemle Risale-i Nur’un yazıldığı Sav köyüne uğrayıp, ardından İzmir’e geçtik.

Ve Ege okurlarımızın Ödemiş-Gölcük’teki geleneksel piknik buluşmasına iştirak ettik.

Her sene olduğu gibi yine yoğun bir katılımla gerçekleşen piknik hem bir kez daha samimi bir kaynaşma ve kucaklaşmaya, hem de güncel gelişmelerin Risale-i Nur’daki ölçüler muvacehesinde beraberce değerlendirildiği verimli müzakerelere vesile oldu.

Gerek Barla, gerekse Gölcük buluşmaları, şahs-ı manevînin, gücünü ihlas, tesanüd ve meşveretten alan bir istinadgâh olarak dim dik ayakta olduğunu ve hiçbir olumsuzluk karşısında sarsılmadan, bilakis artan bir kararlılıkla yoluna devam ettiğini gösterdi.

Barla programını organize eden İstanbul okurlarımıza, Yeni Asya Sosyal Tesislerinin yönetici ve elemanlarına, Gölcük pikniğine emeği geçen, katkıda bulunan ve katılan Ege okuyucularımıza çok teşekkür ediyoruz.

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