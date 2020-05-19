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20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Sağduyu ve vicdan çizgisi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Mayıs 2020, Salı
Maalesef yaşamaya, acı ve vahim sonuçlarını görmeye devam ettiğimiz ve artık daha fazla uzamadan bir an evvel sona ermesi için çırpındığımız süreç başlarken ısrarla herkesi uyarmaya çalıştık ve çağrıda bulunduk.

“Biz hiçbir çatışmanın ve gerilimin tarafı değiliz. Bu kavganın kazananı olmaz. Sağduyunun gereğini yapıp bu fitne ateşini söndürelim” dedik. Ne yazık ki dinletemedik.

O aşamada sağduyu çağrısı için bir araya gelenlerin dahi bir kısmının, o çağrının sahibi ve takipçisi olmaktan vazgeçerek, gerilimi körükleyenler safına katıldıklarını gördük.

Bilhassa meş’um 15 Temmuz fitnesinden sonra gidişat iyice çığırından çıktı. Bu olay üzerinden öyle bir algı operasyonu yapıldı ki, toplum hâlâ kendisine gelebilmiş değil.

O günlerde yazdıklarımızdan örnekler:

* Şehitlere rahmet, darbecilere lânet, devlete samimiyet ve ciddiyet, millete feraset ve basiret, ülkeye barış ve sükûnet, demokrasiye selâmet. * Kanlı darbe girişiminin sorumlularından hesap sorulsun. Ama bu hesaplaşma yine kurunun yanında yaşı da yakacak bir cadı avına çevrilmesin. * 15 Temmuz gecesinden bu yana dehşetli bir algı operasyonu kasırgası estiriliyor. Bu süreçte itidal ve  hakkaniyeti koruyabilenlere ne mutlu. * İfrat ve tefritten uzak vasat çizgide hakkı savunma çabasının bir bedeli de her cenahtaki at gözlüklü fanatiklerin hücumuna uğramak. Ne gam! * Herkese ve her kuruma sirayet eden böylesine bir öfke, gayz ve linç atmosferinde hukuk ve adaletin tahakkuk ve tecellî edebilmesi mümkün mü? * Şüphe yok ki bugünler de geçecek. Kader hükmünü icra edecek. Hakta sebat edenler kazanacak. Zulmedenler ve alkışçıları belâsını bulacak.

Bugün de diyoruz ki, Türkiye eninde sonunda sağduyu ve vicdan çizgisine gelecek.

Rahmetli Döngeloğlu’nun o çok tepki çeken sözleri için yine o günlerdeki şu mesajları da bu çizgiye dönüşün işaretleri değil mi?

* Sözlerim darbe ile halka kurşun sıkan ve sıktıran kimlerse, ona da olsa hakaret-kötü söz söylememeliydim. * Hain darbedeki şehit ve yaralı kardeşlerin öfke ve acısıyla da olsa hakaret ve kötü söz bizde olmamalıydı, özür. * Hain darbeden mütevellid hakaret, kötü söz kime olursa olsun dinimizde caiz değildir, böyle sözler söylememeliydim...

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  • Necati

    19.5.2020 16:34:41

    Tebrikler Yeni Asya, Tebrikler Kazım Güleçyüz. Risale-i Nur'lardan aldığınız sağlam istikamet çizgisini kamuoyuna çok güzel bir şekilde yansıttığınız için. İnşaallah sönmemiş vicdanlarda bu hakikatlar, bu sağduyu çağrısı bir an önce makes bulur. Bu mübarek günlerde edilen dualar arş-ı Alâya ulaşır.

  • İlker

    19.5.2020 11:55:10

    Sagduyulu bir mumin ve r.n okuyanina yakisir yureginize kalemonize kuvvet muminlerin menfaatleri adina gunumuzde fetvaya degil sag duyuya ihtiyaci var

  • İsa Kunçay

    19.5.2020 10:36:28

    İşid, Boko Haram, Taliban, Esed, Saddam, Kaddafi... değil. İslamın modeli Türkiye olmalıydı. Adaletle...

  • Hüseyin İlhan

    19.5.2020 00:51:07

    Sıradan bir insanın dahi söylediğinde hoş karşılanmayacak o sözleri maalesef efendimiz SAV'min hayatını anlatırken insanların aşkla dinlediği o ağızdan sadır edilmesi hiç ama hiç hoş olmamıştır.Merhum özür dilemiş amma bu sözlerinden haklarına girdiği masumlar acaba haklarını helal ettilermi.Edenlerin bir kısmını bu sütunlarda okudum.Ancak sayısını tahmin dahi edemediğimiz bu masum insanları töhmet ve zan altında bırakan sadece belli mihrakların hoşuna gidecek o sözlerin benzerlerini sarf edenler ve hala hayatta olanlar masum ve haklarına girdikleri kardeşlerinden helallik almalılar. Yoksa şu sıcakalrdan da yakıcı cehennem ateşleri onları bekliyor.

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