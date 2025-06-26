"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İlmî istibdat ve ihtilâflar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Haziran 2025, Perşembe
Nasreddin Hocaya mal edilen o meşhur fıkrayı hepimiz biliriz ve yeri geldikçe sohbetlerimizde de sık sık kullanırız:

Kadılık yaptığı sırada Hocaya bir adam gelip, başından geçen bir olayı anlatmış ve sormuş:

“Haklı değil miyim Hocam?”

“Haklısın!” demiş Hoca.

Biraz sonra başka biri gelmiş, aynı olayı kendi yorumuna göre anlatmış ve sonra o da sormuş:

“Haklı değil miyim Hocam?”

Hoca ona da, “Haklısın!” demiş.

Adam gittikten sonra bu defa hanımı içerden, “Efendi, ikisine de haklısın dedin, birisi haksız olmalı değil mi?” diye seslendiğinde ona da, “Sen de haklısın hanım!” demiş Hoca.

Her anlatıldığında gülüp geçtiğimiz bu fıkrada, aslında gayet derin mana ve hikmetler var.

Fıkradaki mesaj, ilk bakışta herkese mavi boncuk dağıtan bir eyyamcılığın hicvedilmesi gibi anlaşılıyorsa da—böyle bir yorum çıkarmak mümkün olsa bile—daha derin düşünüldüğünde en aykırı gibi görünen fikirlerde dahi bir “dane-i hakikat” bulunabileceği gerçeğini hatırlatıyor.

Nitekim Bediüzzaman, Mutezile ve Cebriye gibi fırkalarla ilgili bir tahlilinde, “Şu bâtıl mezheplerde birer dane-i hakikat mevcut, münderiçtir; mahsus mahalli vardır. Bâtıl olan, tamimdir” diyerek, bunların dayandığı “dane-i hakikat”lerin özel hallerde geçerli iken genelleştirilmelerinin bâtıl mezhepleri doğurduğunu ifade ediyor.

Çıkış noktalarında birer “dane-i hakikat” bulunan fikirlerin bilâhare bâtıl mezheplere kaynaklık etmesinde, sebebi kendileri olan “genelleştirme” hatasının yanında, onlara karsı “hakkı savunma” adına ortaya konulan “istibdad-ı ilmî”nin payına da dikkat çekiyor Said Nursî.

Yine Bediüzzaman’ın “Dalâlet fırkalarını İslâmiyet’ten intac eden [netice veren], mesail-i diniyedeki [dinî meselelerdeki] istibdad-ı ilmîdir ve nefsü’l-emirde mukayyed [haddizatında kayıt ve şartlara bağlı] olan şeyde ıtlaktır [o kayıt ve şartları kaldırıp ucu açık şekilde genelleştirmektir]” ifadeleri, konunun her iki boyutunu da özetliyor.

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yoğun dijital içerik kullanımı, çocukların gelişimini olumsuz etkiler'

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: İsrail'in ablukası yüzünden Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor

    Kütahya'da tüp satılan bir iş yerinde patlama oldu: 3 kişi ağır yaralandı

    Edirne'deki feci kazada otomobil ağaca çarptı: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    BM raportörü: İsrail'in ve ABD'nin İran'a saldırıları uluslararası hukuka aykırı

    Uysal: Demokrasiden ayrılmayanları selâmlıyoruz

    Sakarya merkezli 13 ilde "Bungalov dolandırıcılığı" operasyonu: 50 şüpheliden 20'si tutuklandı

    Avrupalılar: Trump'ın Başkanlığı dünya barışı için "kötü" oldu

    Europol: Terör örgütü PKK, terör finansmanı için Avrupa'da para toplamayı ve terörist devşirmeyi sürdürüyor

    Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde yeni dönem

    Rusya'dan ulusal mesajlaşma uygulaması kararı

    'ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi'

    "Yenidoğan Çetesi" savcısının ölümle tehdit edilmesi hakkında 13 sanık hakkında dava açıldı

    İran’ın misillemesinde İsrail’de 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı

    Gazze'de büyük bir ilerleme var

    İstanbul'da yılan görülme sıklığı arttı, uzmanlar uyardı

    Sözde insani yardım dağıtım merkezleri ölüm tuzağı olmaya devam ediyor

    Bilmece gibi ateşkes

    İki haftada 2 bin 750 dekar ekili alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: İsrail'in ablukası yüzünden Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor
    Genel

    'Yoğun dijital içerik kullanımı, çocukların gelişimini olumsuz etkiler'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.