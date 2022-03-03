"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sıra sandığın getirilmesinde

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Mart 2022, Perşembe
Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle işbirliği yapan 6 partinin liderler düzeyinde iki defa bir araya gelip aynı karede buluşmaları ve ortak fotoğraf vermeleri ile yeni bir süreç başladı.

Farklı kesimlerden geniş bir katılımla gerçekleşen 28 Şubat buluşmasında açıklanan mutabakat metnindeki hususların hayata geçirilmesi, tek adam rejiminin keyfî uygulamalarıyla tıkanan demokrasinin önünü açacak.

Kamuoyuna deklare edilen bu taahhütlerin uygulamaya yansıması, ancak seçimle gerçekleşecek bir iktidar değişikliğiyle mümkün.

Bu yönüyle seçim, bir referanduma dönüşecek ve halk “Tek adam rejimiyle devam mı, yoksa parlamenter sisteme dönüş mü?” şıkları arasında bir tercih yapacak. Ve görünen o ki, bütün bu yaşananlardan sonra çoğunluğun tercihi parlamenter sistemden yana olacak.

Gelinen noktada başarılması gereken ikinci hedef, seçim sandığının getirilmesi olmalı.

Onun için, neredeyse iki seneye yakındır ısrarla ifade ettiğimiz üzere, erken seçim talebinin 6 parti tarafından çok daha kuvvetli vurgularla seslendirilmeye devam etmesi şart.

Tek adam rejiminin bunca keyfîlik ve hukuksuzluğuyla devam ettiği her gün, her saat, her dakika ülkenin aleyhine ve zararına işliyor.

Hem içeride, hem dışarıda fatura daha da ağırlaşıyor. Bu gidişatı durdurup tersine çevirebilmenin demokrasi içindeki tek yolu seçim.

Özellikle ardı arkası gelmeyen fâhiş zamların iyice bunalttığı seçmen buna hazır. Ülkenin her yerinden feryatlar yükseliyor. 6 partinin liderleri, yöneticileri ve milletvekilleri gittikleri her yerde bu feryatlara muhatap oluyor.

Her gün daha da ağırlaşan sorunlar karşısında bir çıkış yolu arayan seçmene ümit verip, güvenebileceği bir adres göstermek, öncelikle 6 partiye düşen bir görev ve sorumluluk.

12 ve 28 Şubat buluşmalarıyla verilen mesajlar, bu görevin ifası noktasında çok önemliydi. Seçim tahşidatıyla arkası getirilmeli.

Bunun için, yine daha önce teklif ettiğimiz gibi, ortak mitingler yapmak dahil, mümkün olan herşey yapılmalı. Hem seçmenin gittikçe güçlenen erken seçim talebine tercüman olmak, hem de bu talebi toplumun diğer kesimlerine de mal etmek için bunlar zorunlu.

Ve toplumda kabul görüp, seçilince uyumlu çalışacak cumhurbaşkanı ve başbakan adaylarının isabetle belirlenmesi de çok önemli.

Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helalleşme zirvesi

    Mağduriyetler nasıl giderilecek?

    Benzin ve motorine bir büyük zam daha

    Enerji zamlarında Avrupa’yı üçe katladık

    Ümitvar olalım

    Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı

    Yeni Asya boyun eğmedi

    Gıda fiyatları artacak

    Rusya, Kiev'de tren istasyonu civarını hedef aldı

    Rusya ile Ukrayna Brest'te görüşecek: "Karşılıklı anlayışa ulaşılan öneriler var"

    8 şehirde eğitime ara verildi

    Kayserispor, Beşiktaş'ı eledi

    Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

    Son 24 saatte 189 kişi öldü, 56 bin 780 vaka kayıtlara geçti

    MEB: Okullarda salgın tedbirlerine uygun sosyal etkinliklere izin verilecek

    Rusya'yı kınayan karar tasarısı BM'de kabul edildi: 5 ülke ''hayır'' derken 35 ülke çekimser kaldı

    Uluslararası Af Örgütünden dünyaya Ukrayna çağrısı

    'Ukrayna'dan kaçanlar uyruğuna veya derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye alınmalıdır'

    Dünyanın gözleri Ukrayna-Rusya müzakerelerinin 2. turunda

    HES kodu uygulaması kaldırıldı, açık havada maske yok, kapalı ortamda 'havalandırma' şartı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra sandığın getirilmesinde
    Ali FERŞADOĞLU

    Çektirdiklerinizin aynısını çekersiniz
    Genel

    Ümitvar olalım
    Genel

    Mağduriyetler nasıl giderilecek?
    Ahmet BATTAL

    Harp belâsı ve sulh ihtiyacı
    Mikail YAPRAK

    Bir “son şahit” de Avusturya’dan uğurladık
    Genel

    Yeni Asya boyun eğmedi
    Genel

    Cezaevi şartları insan onuruna uygun olmalı
    Genel

    Benzin ve motorine bir büyük zam daha
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.