Sıra sandığın getirilmesinde

Parlamenter sisteme dönüş hedefiyle işbirliği yapan 6 partinin liderler düzeyinde iki defa bir araya gelip aynı karede buluşmaları ve ortak fotoğraf vermeleri ile yeni bir süreç başladı.

Farklı kesimlerden geniş bir katılımla gerçekleşen 28 Şubat buluşmasında açıklanan mutabakat metnindeki hususların hayata geçirilmesi, tek adam rejiminin keyfî uygulamalarıyla tıkanan demokrasinin önünü açacak.

Kamuoyuna deklare edilen bu taahhütlerin uygulamaya yansıması, ancak seçimle gerçekleşecek bir iktidar değişikliğiyle mümkün.

Bu yönüyle seçim, bir referanduma dönüşecek ve halk “Tek adam rejimiyle devam mı, yoksa parlamenter sisteme dönüş mü?” şıkları arasında bir tercih yapacak. Ve görünen o ki, bütün bu yaşananlardan sonra çoğunluğun tercihi parlamenter sistemden yana olacak.

Gelinen noktada başarılması gereken ikinci hedef, seçim sandığının getirilmesi olmalı.

Onun için, neredeyse iki seneye yakındır ısrarla ifade ettiğimiz üzere, erken seçim talebinin 6 parti tarafından çok daha kuvvetli vurgularla seslendirilmeye devam etmesi şart.

Tek adam rejiminin bunca keyfîlik ve hukuksuzluğuyla devam ettiği her gün, her saat, her dakika ülkenin aleyhine ve zararına işliyor.

Hem içeride, hem dışarıda fatura daha da ağırlaşıyor. Bu gidişatı durdurup tersine çevirebilmenin demokrasi içindeki tek yolu seçim.

Özellikle ardı arkası gelmeyen fâhiş zamların iyice bunalttığı seçmen buna hazır. Ülkenin her yerinden feryatlar yükseliyor. 6 partinin liderleri, yöneticileri ve milletvekilleri gittikleri her yerde bu feryatlara muhatap oluyor.

Her gün daha da ağırlaşan sorunlar karşısında bir çıkış yolu arayan seçmene ümit verip, güvenebileceği bir adres göstermek, öncelikle 6 partiye düşen bir görev ve sorumluluk.

12 ve 28 Şubat buluşmalarıyla verilen mesajlar, bu görevin ifası noktasında çok önemliydi. Seçim tahşidatıyla arkası getirilmeli.

Bunun için, yine daha önce teklif ettiğimiz gibi, ortak mitingler yapmak dahil, mümkün olan herşey yapılmalı. Hem seçmenin gittikçe güçlenen erken seçim talebine tercüman olmak, hem de bu talebi toplumun diğer kesimlerine de mal etmek için bunlar zorunlu.

Ve toplumda kabul görüp, seçilince uyumlu çalışacak cumhurbaşkanı ve başbakan adaylarının isabetle belirlenmesi de çok önemli.