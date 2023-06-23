ŞİİR

Ey bu asrın güneşi Bediüzzaman Nurlarla karanlıkları aydınlatan Kaybolan ümitleri tekrar canlandıran Ey bu asrın ümidi Bediüzzaman İman esaslarını ispatladın delillerle Taklidi değil tahkiki olsun imanlar diye Akıllar kalpler ikna oldu sayende Ey bu asrın nuru Bediüzzaman Her zaman doğrunun ve hakkın yanında Zerre korkun yok, Rabbinden başkasına Dünyanı zindan ettiler olmadı umrunda Ey bu asrın Abdulkadir’i Bediüzzaman Pes etmedin asla bir an bile davandan Kimseden istemedin ne şöhret ne şan En ön cepheden savaştın kaçmadan Ey bu asrın kahramanı Bediüzzaman Hürriyetin bekçisisin, İslam’ın ise zaferi Ehl-i dalalete, istibdada vurdun silleyi Alkışladın şeriat namına meşrutiyeti Ey cumhuriyetçi ve demokrat Bediüzzaman

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