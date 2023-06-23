Ey bu asrın güneşi Bediüzzaman
Nurlarla karanlıkları aydınlatan
Kaybolan ümitleri tekrar canlandıran
Ey bu asrın ümidi Bediüzzaman
İman esaslarını ispatladın delillerle
Taklidi değil tahkiki olsun imanlar diye
Akıllar kalpler ikna oldu sayende
Ey bu asrın nuru Bediüzzaman
Her zaman doğrunun ve hakkın yanında
Zerre korkun yok, Rabbinden başkasına
Dünyanı zindan ettiler olmadı umrunda
Ey bu asrın Abdulkadir’i Bediüzzaman
Pes etmedin asla bir an bile davandan
Kimseden istemedin ne şöhret ne şan
En ön cepheden savaştın kaçmadan
Ey bu asrın kahramanı Bediüzzaman
Hürriyetin bekçisisin, İslam’ın ise zaferi
Ehl-i dalalete, istibdada vurdun silleyi
Alkışladın şeriat namına meşrutiyeti
Ey cumhuriyetçi ve demokrat Bediüzzaman