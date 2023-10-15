TESLİMİYET

Ol kadere teslim bitsin efkâr
Razı değilsen düşersin pek zarar
Keşkeler kanayan yarana tuz katar
Sana yakışan kadere teslim olmaktır.
Gör mazinin yok geri geleceği
Bitmiş ıztırapları kalmış lezzeti
Elinde tek umut bil müstakbeli
Sana yakışan kadere teslim olmaktır.
Deme şöyle yapsaydım böyle olmazdı
Nerden bilirsin belki böylesi hayırlıydı
Kurcalarsan ötesini akıl ayn-ı ikabtı
Sana yakışan kadere teslim olmaktır.
Etme sakın ha Yaradana isyan!
Niçin ben sualini sorduran şeytan
Çektiğin sıkıntıların çaresi nisyan
Sana yakışan kadere teslim olmaktır.
Anla sabır kuvveti yalnız bu saate
Yetmez ne geçmiş ne de geleceğe
Vazifen sabır ve şükürle dayanmaktır
Sana yakışan kadere teslim olmaktır.