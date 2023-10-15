TESLİMİYET

ŞİİR - KÜBRANUR ÇAKIROĞLU

Ol kadere teslim bitsin efkâr Razı değilsen düşersin pek zarar Keşkeler kanayan yarana tuz katar Sana yakışan kadere teslim olmaktır. Gör mazinin yok geri geleceği Bitmiş ıztırapları kalmış lezzeti Elinde tek umut bil müstakbeli Sana yakışan kadere teslim olmaktır. Deme şöyle yapsaydım böyle olmazdı Nerden bilirsin belki böylesi hayırlıydı Kurcalarsan ötesini akıl ayn-ı ikabtı Sana yakışan kadere teslim olmaktır. Etme sakın ha Yaradana isyan! Niçin ben sualini sorduran şeytan Çektiğin sıkıntıların çaresi nisyan Sana yakışan kadere teslim olmaktır. Anla sabır kuvveti yalnız bu saate Yetmez ne geçmiş ne de geleceğe Vazifen sabır ve şükürle dayanmaktır Sana yakışan kadere teslim olmaktır.

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