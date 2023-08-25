YALNIZ O’DUR

ŞİİR - KÜBRA NUR ÇAKIROĞLU

Allah’a yalvar sıkıntılar için Sığınılacak kapı başka yoktur Azalır dua ile dertlerin Dermanı veren yalnız O’dur. Bakma sebeblere memurdur onlar Ki sadece Rabbinin emirlerine uyarlar İnsanlara değil Allah’a yalvar Nimetleri veren yalnız O’dur. Korkun olmasın Rabbinin yarattıklarından Korku ancak yakışır Cenab-ı Haktan Yüce rahmeti geçmiştir gazabından Eman veren yalnız O’dur. Kim bir şey istemişse, O cevap vermiştir Aksini söyleyen büyük cahillik etmiştir Sen duaya devam et dua ibadettir Mûcib olan yalnız O’dur.

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