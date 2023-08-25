YALNIZ O’DUR

Allah’a yalvar sıkıntılar için
Sığınılacak kapı başka yoktur
Azalır dua ile dertlerin
Dermanı veren yalnız O’dur.
Bakma sebeblere memurdur onlar
Ki sadece Rabbinin emirlerine uyarlar
İnsanlara değil Allah’a yalvar
Nimetleri veren yalnız O’dur.
Korkun olmasın Rabbinin yarattıklarından
Korku ancak yakışır Cenab-ı Haktan
Yüce rahmeti geçmiştir gazabından
Eman veren yalnız O’dur.
Kim bir şey istemişse, O cevap vermiştir
Aksini söyleyen büyük cahillik etmiştir
Sen duaya devam et dua ibadettir
Mûcib olan yalnız O’dur.