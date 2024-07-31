ŞİİR

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!

Kardeşlerin katledilirken ne bu eğlence

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!

Sen nasıl geldin bu ilgisiz hale!

Peygamberin sorsa ne diyeceksin?

Bütün Müslümanlar senin kardeşin

Bir türlü bitmiyor dünya derdin

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!

Keyfinden hiç geri kalmıyorsun

Dünya dışında laf bulamıyorsun

Kul hakkı demiyor afiyetle yiyorsun

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!

Güzel ahlâkını kimler çaldı?

Haya, hoşgörü, şefkat nerede kaldı?

Cahiliye devri bitmemiş anlaşıldı.

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!

İsyanın bitmiyor kadere, Allah’a

Bile isteye girersin günaha

Nasıl varacaksın yarın huzura

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!

Dünya imtihan yeri değil mi?

Ahirette her şey dökülmeyecek mi?

Hiç böyle Müslümanı Allah sever mi?

Ey Müslüman ne oldu sana böyle!