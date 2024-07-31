Ey Müslüman ne oldu sana böyle!
Kardeşlerin katledilirken ne bu eğlence
Ey Müslüman ne oldu sana böyle!
Sen nasıl geldin bu ilgisiz hale!
Peygamberin sorsa ne diyeceksin?
Bütün Müslümanlar senin kardeşin
Bir türlü bitmiyor dünya derdin
Ey Müslüman ne oldu sana böyle!
Keyfinden hiç geri kalmıyorsun
Dünya dışında laf bulamıyorsun
Kul hakkı demiyor afiyetle yiyorsun
Ey Müslüman ne oldu sana böyle!
Güzel ahlâkını kimler çaldı?
Haya, hoşgörü, şefkat nerede kaldı?
Cahiliye devri bitmemiş anlaşıldı.
Ey Müslüman ne oldu sana böyle!
İsyanın bitmiyor kadere, Allah’a
Bile isteye girersin günaha
Nasıl varacaksın yarın huzura
Ey Müslüman ne oldu sana böyle!
Dünya imtihan yeri değil mi?
Ahirette her şey dökülmeyecek mi?
Hiç böyle Müslümanı Allah sever mi?
Ey Müslüman ne oldu sana böyle!