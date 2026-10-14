Zulme herkes karşı çıkmalı

Türkiye ve dünya gündemi sürekli değişse de İsrail’in Filistin genelinde ve Gazze özelindeki zulmü hiç değişmiyor.

Güya Gazze’deki savaş sona erdi, ama İsrail keyfi tutumunu devam ettirerek insanları açlığa, susuzluğa ve her türlü sıkıntıya maruz bırakıyor.

İsrail’in devam eden zulmüne en başta İslam ülkeleri itiraz etmesi gerekirken bu itiraz olması gerektiği ölçüde yapılmıyor. Buna karşılık Avrupa ülkelerinde yaşayan on binlerce ve bazen de yüzbinlerce insan düzenli olarak İsrail’i kınamak için cadde ve meydanları dolduruyorlar. Haliyle Avrupa ülkelerinde yaşayan insanlar bu noktada tebriki hak ederken “Müslüman milletler” bir bakıma hayal kırıklığına sebep olmuş oluyor.

Hafta sonunda Avrupa şehirlerinde onlarca yürüyüş yapılmış ve İsrail’in zulmü yüksek sesle kınanmış. İsrail’in zulmünün kınandığı yürüyüşleri anlatan haberleri kısaca özetlemekte fayda var:

Mesela, Yunanistan’ın başkenti Atina’da, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Yunanistan’ın İsrail ile yaptığı silah alımını da içeren işbirliğine tepki gösterilmiş. Atina’daki Eleftheria Parkı’nda bir araya gelen çok sayıda eylemci, ellerinde Filistin bayraklarıyla önce ABD’nin Atina Büyükelçiliğine, ardından da İsrail’in Atina Büyükelçiliğine yürümüş. “Filistin’e özgürlük” ve “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları atan göstericilerin bazıları, “Filistinlilere yönelik soykırım sona ermediği için üzgün ve öfkeliyiz. Herkes buna karşı ayaklanmalı” demişler. Bir başka eylemci, “Soykırıma karşı olduğum için buradayım. Ben yaşamdan, adaletten, insan haklarından, Filistin halkından yanayım” ifadesini kullanmiş.

İsveç’in başkenti Stockholm’de de, İsrail’in Gazze’de 3 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto yürüyüşü yapılmış. “Gazze’de siviller öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Lübnan’a saldırılar durdurulsun”, “Gıda kıtlığına son verilsin” ve “Savaş istemiyoruz” yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar atmış.

İngiltere’nin başkenti Londra’da da yine yüz binlerce kişi, İsrail’in Gazze’de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstererek yürüyüş düzenlemişler. Eylemciler yürüyüş boyunca “Özgür Filistin” ve “İsrail’i silahlandırmayı bırak” sloganları atmış.

Fransa’nın başkenti Paris’te de aynı şekilde İsrail’in soykırımına karşı gösteri yapılmış. Göstericiler, “Gazze, Paris seninle”, “Soykırımı durdurun” ve “Yaşasın Filistin” sloganları atmış.

İtalya’nın birçok şehrinde binlerce kişi, Filistin’e destek ve İsrail’in Gazze’deki soykırımının sona ermesi talebiyle meydanlara inmiş. Ülke genelinde yaklaşık 50 şehirde öğrenciler, bazı sendikalar ve Filistin destekçisi grupların organizasyonuyla Filistin’e destek yürüyüşleri yapılmış.

İsviçre’nin Lozan ve Zürih şehirlerinde de binlerce kişi, Filistin’e destek için meydanlara çıkıp Gazze’deki durumu protesto etmiş.

İsrail’e tam destek veren Donald Trump’ın memleketi ABD’de de benzer protestolar düzenlenmiş. New York’da binlerce kişi, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının üçüncü yılında protesto gerçekleştirmiş.

Bu protesto yürüyüşlerinin belki on katı “İslam ülkeleri”nde yapılması icap etmez miydi? Avrupa’daki bu uyanışın kalıcı olmasını ve iyi neticeler vermesini temenni edelim...