İlk elektriği kullanan cami: Gazi Hüsrev Bey Camii

DÜNYADA İSLÂM MÜHÜRLERİ

Bugünkü durağımız Bosna-Hersek'in başşehri Saraybosna'da bulunan Gazi Hüsrev Bey Camii. Diğer bir adıyla Bey Camii. Yapı Bosna’nın kalbi sayılan Başçarşı'da yer alıyor. Cami, Osmanlı mimarisinin en göze çarpan eserlerinden biri olup, Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 1531 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Bey Camii, özellikle Ramazan ayları ve bayram dönemlerinde, ülkenin en yoğun ibadet ve ziyaret mabedi haline geliyor. 5 asırlık cami, İslâm mimarisinin ülkedeki en güzide örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Son örneklerinden

Bu camide yıllardır bir gelenek olarak çıplak sesle ezan okunuyor. İsmini aldığı Gazi Hüsrev Bey'in vasiyeti üzerine her gün öğle namazının ardından camide bir hatim indiriliyor. 1530-31 yılında yapılan Gazi Hüsrev Bey Camii bütünüyle kesme taştan bir yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş bir avlu içinde yer alan camiye, üstleri kubbeli beş bölümlü bir son cemaat yerinden geçiliyor. Caminin avlusunun ortasındaki sekiz ahşap direğe dayanan bir saçağa sahip şadırvanın yerinde 1893’te on iki köşeli kâgir yeni bir şadırvan yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre, Gazi Hüsrev Bey Camii, Halep’teki Hüsrev Paşa Camii ile birlikte Osmanlı mimarisindeki tabhâneli camiler tipinin son örneklerindendir.

6 bin 500 ampul gücünde elektrik

Caminin çevresinde türbeler, hanlar, medrese, kütüphane, misafirhane, hamam, bulunuyor. Fakat bazı eserler günümüze kadar ulaşamamıştır. Avlunun etrafında ise, hepsi kubbeli ve ocaklı on iki tane hücre, bunların dışarıdan hava ve ışık almalarını sağlayan pencereleri vardır. Yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan caminin en ilgi çekici özelliği ise, dünyada elektriği ilk kullanan cami olmasıdır. Şehrin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu idaresinde olduğu dönemde, camiye 6 bin 500 ampul gücünde elektrik bağlandığı biliniyor.

