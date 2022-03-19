Ankara’da fuar heyecanı

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat ilgiyle karşılandı.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 17’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla büyük bir coşkuyla açıldı. 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte A706 numaralı stantta kitapseverlere buluşacak olan Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletilerinin olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

YENİ ASYA NEŞRİYAT OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, yine yoğun bir katılım var. Yeni Asya Neşriyat stantta Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor. 27 Mart pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. 19 Mart Cumartesi Kâzım Güleçyüz, ve Yasemin Güleçyüz, 20 Mart Pazar Sebahattin Yaşar 22 Mart Salı Prof. Dr. Ahmet Battal 23 Mart Çarşamba Ahmet Özdemir 26 Mart Cumartesi İslâm Yaşar ve Ali Vapurlu kitaplarını imzalayacak. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Recep Gören - Ankara