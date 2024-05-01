Ankara Kitap Fuarı devam ediyor

Yazarımız Sebahattin Yaşar Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 20’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzaladı

Ankara’da kitap fuarı heyecanı

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

ATO Congresium'da düzenlenen ve 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı ve 10 gün sürecek fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştiriliyor.

Yayınevi yetkilileri, gerek kültürel gerekse ticari olarak kitap sektörünün gelişimine katkı sağlayacak olan fuardan ümitli olduklarını belirtirken, kitap okuma alışkanlığının düştüğü bir yapılan fuarın önemine dikkat çekiyor.

Hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturuyor. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da memnuniyet verici bulunuyor.

FUAR 5 MAYIS AKŞAMINA KADAR DEVAM EDECEK

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı ilgi görüyor. Stant yetkilileri 5 Mayıs akşamına kadar devam edecek fuar boyunca tanıtım amaçlı binlerce gazete, broşür, dergi ve kitap hediye edildiğini ve edilmeye devam edileceğini söylediler.