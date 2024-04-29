Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzaladı

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz Ankara’da kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

Ankara’da kitap fuarı heyecanı

Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen 200’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı 20. Ankara Kitap Fuarı 5 Mayıs’ta sona ediyor. Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzalayarak, okuyucularıyla sohbet etti.

ATO Congresium’da düzenlenen ve 10 gün süren fuar boyunca birçok kültürel etkinlik, imza günü, söyleşi, konferans ve çocuk aktiviteleri de gerçekleştirildi. Hafta içi Ankara’daki okullar geziler düzenleyerek çocukları ve gençleri kitaplarla buluşturdu. Çocukların kitaplara ilgisi gözlerden kaçmazken, okul harçlıklarıyla kitap almaları da memnuniyet verici bulundu. Gerek kültürel gerekse ticari olarak kitap sektörünün gelişimine katkı sağlayan fuara yoğun ilgi kitap okuma alışkanlığının düştüğü bir dönemde yayınevlerini memnun etti. Fuara haftasonu büyük bir ilgi gösterilirken kitapseverler fuara girebilmek için saatlerce sıra bekledi.

RİSALE-İ NURLARA BÜYÜK İLGİ

Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi gördü. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sundu. Fuar boyunca binlerce broşür, ayraç, 21 Şubat ve 23 Mart tarihli özel baskılı Yeni Asya, Can Kardeş ve Yeni Asya baskılı balon ve küçük risale tanıtım amacıyla ücretsiz hediye edildi.

YASİR ÖZER - ANKARA