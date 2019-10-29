Ankara Fuarı’ndan Yeni Asya geçti

ATO Kongre ve Fuar Merkezi’nde 18 – 27 Ekim tarihleri arasında yapılan 14. Ankara Kitap Fuarı’nda Risale-i Nur’ları kapsamlı bir şekilde geniş bir standda sergiliyor olması Yeni Asya’yı fuardaki diğer yayınevlerinden farklı bir yere koydu.

14. Ankara Kitap Fuarı 18 – 27 Ekim tarihleri arasında ATO Kongre ve Fuar Merkezi’nde yapıldı. Fuara olan talep o kadar yoğundu ki hafta içinde bile çoğu zaman girişte kuyruklar oluşuyordu. Fuarın içi ise tıklım tıklımdı. Fuara 265’in üzerinde yayınevi katıldı ve bin 585’in üzerinde imza ve söyleşi yapıldı. Fuara toplamda 550 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği tahmin ediliyor. Fuara olan talebin bu kadar yüksek olduğu ülkemizde bir yandan ümit verirken diğer yandan araştırmalara göre okuma oranının oldukça düşük çıkması düşündürücü bulunuyor. DESAM’ın 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de kitap okuma oranı binde bir olması ‘Sahi nereye gidiyor bu satın alınan kitaplar?’ sorusunu akla getiriyor. Kitap fuarındaki izlenimlerimizi alt başlıklar halinde kısaca aktarmaya çalışalım.

YENİ ASYA NEŞRİYAT ÖNEMLİ BİR İLANAT YAPTI

Yeni Asya Neşriyat fuar içerisinde önemli bir manayı temsil ediyordu. İnanç eksenli yayınevlerinin bile oldukça az olduğu fuarda Yeni Asya önemli bir ihtiyacı karşıladı ve önemli bir ilanat vazifesini yerine getirdi. Risale-i Nur’ları kapsamlı bir şekilde geniş bir standda sergiliyor olması Yeni Asya’yı fuardaki diğer yayınevlerinden farklı bir yere koyuyordu. Mescidi arayan herkesin gelip “Siz bilirsiniz mescid ne tarafta?” diyerek Yeni Asya Neşriyat’tan sorması da güzel bir detaydı.

Bu sene gelen okuyucularımızın büyük çoğunluğunu Risale-i Nur için gelenler oluşturuyordu. Öte yandan psikoloji ve gençlik kitaplarına olan talep de oldukça fazlaydı. Gazetemizi dışarıdan tanıyan ve bilen kişiler gelip çeşitli vesilelerle dua, teşekkür ve tebriklerde bulundular. Önceki senelerde Risale-i Nur hakkında oluşturulmaya çalışılan korku perdesinin bu sene biraz daha yırtıldığını gördük. Bu sene insanlar önceki senelere nisbeten Risale-i Nur alırken daha rahattı.

Standımıza gelip Risale-i Nur hakkında bilgi alıp eserleri tanıyanlar bize “ilk olarak hangi eserden başlamamı tavsiye edersiniz” diye sordular. En çok satılan risaleler ise Risale-i Nur’a başlangıç olarak kabul edilebilecek Sözler, Asa-yı Musa, İman ve Küfür Muvazeneleri, Meyve Risalesi ve Gençlik Rehberi gibi eserlerdi. Bu eserleri satın alanların ise çoğunlukla genç yaşta olması geleceğe dair güzel bir umut veriyor. Kitap fuarları sayesinde muhtaç olanlar Nurları arayıp buluyor imanını kurtarıyor…

İNSAN MANZARALARI

Kitap fuarında standımıza gelip ziyaret edenleri ya da uzaktan seyredenleri birkaç kategoride incelemek mümkün.

1. Risale-i Nur’u bilmeyen ve muhtaç olanlar: Bu kategori, ziyaretçilerimizin çoğunluğunu oluşturuyordu. Risale-i Nur’u çeşitli vesileler ile duyan ve önyargısız bir şekilde bilgi almak için standımıza gelen bu insanlar mutlaka Risale-i Nur’dan birkaç parça kitap satın alıp okuma sözü vererek ayrıldılar.

2. Risale-i Nur’u bilmeyen ve ihtiyaç hissetmeyenler: Bu kategori, genellikle standımıza uzaktan bakan ya da yanından geçip giden insanlar. Risale-i Nur hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını sorduğumuzda, bilmediklerini, ama merak da etmediklerini söylediler. Yine de Yeni Asya Neşriyat standını uzaktan kimi zaman hayretle, kimi zaman da garipseyerek izlemeye devam ettiler.

3. Risale-i Nur’u (yanlış) bilen ve ihtiyaç hissetmeyenler: Bu kategori, genellikle Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u tanıyan, bilen, ama çoğu zaman önyargılar, yanlış bilgiler ya da benimsedikleri ideoloji sebebiyle uzak duran insanlar.

4. Risale-i Nur’u tanıyan, ama Yeni Asya Neşriyat’a tavırlı olanlar: Bu kategori, Risale-i Nur’u tanıyan, bilen ve okuyan insanlar. Fakat kimi zaman siyasî sebepler, kimi zaman da önyargılar sebebi ile Yeni Asya Neşriyat’a yanaşmak istemeyen insanlar. Yine de bazıları insaflı bir şekilde konuşup anlatınca hak veriyor ve dua ediyorlar. Tabii inadından vazgeçmeyenler de var.

Bu dört sınıf insan dışında standımıza ziyarete ve alışverişe gelenler Risale-i Nur’u bilen, okuyan ve Yeni Asya Neşriyat’ı tebrik eden insanlar. Meslek meşrep fark etmeden Risale-i Nur’lar sergilendiği ve anlatıldığı için bizleri tebrik eden bu insanları bizler de tebrik ediyor ve onlara teşekkür ediyoruz.

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“Said NursÎ’nin resminin önündeyim...”

Bildiğiniz üzere fuar standımızın üzerinde Bediüzzaman Said Nursî’nin büyük bir portresi var. Bu dikkat çekici portre bazen adres tarifi için de kullanıldı. Arkadaşı ile telefonda konuşan bir ortaokul talebesi arkadaşına “Said Nursî’nin resminin önündeyim beni görmüyor musun?” diye soruyordu. Demek ki standımız oldukça dikkat çekiyor.

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FUARDAN ANEKTODLAR

On gün süren kitap fuarında ilginç ve anlatılması gereken bazı olaylar da yaşadık.“Bunlara nasıl izin vermişler…”

Mesela fuarın ilk günlerinde yaşı biraz ileri iki teyzemiz standımızı görünce “Bunlara nasıl izin vermişler” diye hayretle standımızı uzaktan seyredip gittiler. Tabiî teyzeleri yakalayıp meseleyi izah etme imkânımız olmadı, fakat demek ki hâlâ bazı çevrelerde önyargılar kırılamamış.

“Anne ben bunları okumak istiyorum…”

Başka bir gün standımızın yanından annesi ile geçen 6-7 yaşlarında bir çocuk Risale-i Nur standına yanaşarak “Anne ben bunları okumak istiyorum” dedi. Fakat annesinin elinden çekiştirmesi yüzünden can kardeşimiz ile pek ilgilenme fırsatımız olmadı. Demek ki Risale-i Nur temiz ruhlu masum çocukları cezb eden bir eser.

“İnsanın okudukça okuyası geliyor…”

Standımızı uzaktan seyreden iki gençten birisinin Bediüzzaman’ın portresine bakıp arkadaşına; “Bunlar çok farklı eserler. İnsanın okudukça okuyası geliyor…” demesi de güzel bir anektod olarak kayda geçti.

“Risale-i Nur’a hizmet ediyor”

Fuarın bitmesinden bir önceki gün birbiriyle konuşan iki gencin şu konuşmalarına şahid olduk; “Yeni Asya’yı o grupla bir zannediyorlar. Fakat hiçbir alakaları yok. Yeni Asya, Nur Cemaatinin bir kolu. Risale-i Nur’a hizmet ediyorlar. Bazı insanların sandığı gibi değil. İnşaallah biz bunları dile getireceğiz.”

Bu gençler ile de tanışma fırsatımız pek olmadı, fakat insaflı ve hakikati arayan insanların olduğunu duymak ve görmek güzel.

Demek ki toplumda bir şeyler yavaş yavaş düzeliyor.

“Teşekkür ederim endişelerimi giderdiniz…”

Fuarın ilk günlerinde orta yaşlı bir hanımefendi tedirgin bir şekilde standımıza yaklaştı. Eli titreyerek, biraz da endişeyle standımızın Risale-i Nur’a ayrılan kısmında gezinerek kitaplara dokunuyordu. Sonradan anlattığına göre, meğer oğlu üniversitede Nur Cemaatlerinden birisi ile tanışmış ve dershanelerde kalmaya başlamış. Hanımefendi de oğlunu cemaate “kaptırdığı” için endişeliymiş; endişelerini gidermek ve Nurcular hakkında bilgi almak için standımıza gelmiş. Stand ile ilgilenen kardeşimiz de güzel bir şekilde sorularına cevap vererek endişelerini giderdi ve hanımefendiye Risale-i Nur eserlerini tanıttı. Başta eli titreyerek gelen ve soru sorarken sesi titreyen hanımefendi, görevli kardeşimizin cevapları ve izahlarından sonra yavaşça sakinleşti, sesi düzeldi ve gönlü rahat bir şekilde standımızdan ayrıldı. Ayrılırken kendisi ile ilgilenen ve yardımcı olan kardeşimize “Teşekkür ederim, endişelerimi giderdiniz” demesi de oldukça önemliydi.

KORKU HAVASI DAĞILIYOR

14. Ankara Kitap Fuarı’nı bu şekilde geride bıraktık. Genel bir çerçeveden değerlendirdiğimizde; toplumdaki korku havasının dağılmaya başladığını; cemaatler hakkındaki kara propagandanın etkisiz kaldığını; Risale-i Nur’lara olan ihtiyacın gittikçe arttığını; ekonomik krizin her şeyde olduğu gibi okuyanları ve yayınevlerini de derinden etkilediğini; Kitap Fuarlarının hizmet potansiyeli çok yüksek yerler olduğunu; Türkiye genelinde yapılan fuarlara maddi-manevi destek olunması gerektiğini ve fuarların Risale-i Nur hizmeti açısından getirisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

İHTİYAÇ ÇOK FAZLA

Yeni Asya Neşriyat standına gelenlerin teklif ve tavsiyeleri de oldu. Gençliğe yönelik roman ve hikayelerin yazılmasına, insanları Risale-i Nur’a sevk edecek eserlerin hazırlanmasına ihtiyaç var. Öte yandan çocuklara yönelik eserlerde de ihtiyaç oldukça fazla. Risale-i Nur eksenli, çocukları cezb edecek yayınlara olan ihtiyaç ziyaretçilerimiz tarafından muhtelif vesileler ile dillendirildi. 12-18 yaş arasına hitap edecek romanlar ise en çok aranan eserler arasında.

HABER: BİLAL SAİD PARLAKOĞLU - FATİH KARAGÖZ