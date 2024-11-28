"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Asr-ı Saadetten Günümüze Mushaf Medeniyeti: “İstanbul Mushafı”

28 Kasım 2024, Perşembe 14:34
Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından hazırlanan “İstanbul Mushafı”, “Asr-ı Saadetten Günümüze Mushaf Medeniyeti: İstanbul Mushafı” etkinliğinde anlatıldı.

“Asr-ı Saadetten Günümüze Mushaf Medeniyeti: İstanbul Mushafı” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından hazırlanan “İstanbul Mushafı” anlatıldı. İlim ve İrfan Akademisi tarafından telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kutlu, İstanbul Mushafı’nın kağıdından mürekkebine kadar hepsinin bir ekip tarafından hazırlandığını söyledi.

Kutlu, 15 asır boyunca İslam coğrafyasının her köşesinde sayısız mushaf yazıldığına işaret ederek, “Üniversite yıllarından itibaren bir medeniyet sevdasına düştüm. Kendi medeniyetini kaybetmiş bir ümmetin evladı olarak, kaybolan medeniyetin peşinden koşmaya çalıştım. Burada yolumuz hat sanatıyla kesişmiş oldu” dedi.

Kur’an’ın mucizeleri için bunlar bir örnek

İslam medeniyetine kendisini yaklaştıracak bir hizmet olarak “Mushaf sanatları tarihi” fikrini ortaya attığını belirten Kutlu, şunları kaydetti: “Bu mushafa başlayacağımız zaman Japonya, İspanya, İtalya ve Çin’den kağıtlar getirttim. Sonra bunları eskitme ameliyesine tabi tuttum. Bu eskitme girişimlerimizde gördük ki bu kağıtlar yüz sene sonra bozuluyor. Bizim 1200 senelik mushaflarımız var, pırıl pırıl. ‘Bunun gibi kağıt yapalım.’ dedik. Hiç böyle bir şey yoktu aklımızda ama kendi kağıtlarımızı, kendi boyalarımızı yaptık. Kur’an’ın mucizelerini merak edenler için bunlar bir örnek. Şu an dünyada bizim yaptığımız kağıttan daha kaliteli bir kağıt yok. Bunlar benim şahsımla alakalı şeyler değil.”

İstanbul Mushafı’nda 15 asırlık seyir görülebilir

İslam coğrafyasında bu zamana kadar yazılan mushaflar görülmek istense hepsini görmeye ömrün yetmeyeceğine işaret eden Kutlu, eserin Asr-ı Saadet’ten bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyasını merkeze aldığını ve 10 cilt olarak yazıldığını ifade etti. Kutlu, İslam dininin Müslüman kavimlerin birikimlerine karışmadığının ve tek tipleştirme yapmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul Mushafı’nda İslam medeniyetinin 15 asırlık seyri görülebilir. Kaybettiğimiz medeniyetin ne olduğunu ve neyi kaybettiğimizi bilmiyoruz. Bugün dünya üzerinde bir tek Müslüman şehri modeli yok. Mekke, Medine, Kudüs, İstanbul, Kahire... Nereyi sayarsanız sayın. Bunun ümmeti düşündürmesi lazım.”

 

 

AA

Okunma Sayısı: 313
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’den, UCM’nin kararına temyiz başvurusu

    BM, Gazze’de ateşkes kararını uygulatsın

    Gazze'siz ateşkes eksik kaldı

    AB: Tüm üye ülkeler UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emrine uymakla yükümlü

    Barış İttifakı kurmalıyız

    İspanya: Sadece Lübnan'da değil Gazze'de de ateşkes ilan edilsin

    Hac ek kayıt başvuruları için son gün yarın

    UCM'nin Netanyahu tutuklansın emri hukuk için "nadir bir fırsat"

    129 genç daha icazet alarak 'Hafız' oldu

    Asr-ı Saadetten Günümüze Mushaf Medeniyeti: “İstanbul Mushafı”

    Mülâkatzede öğretmenler için kanun teklifi verildi

    Almanya da UCM’nin kararına uyacak

    ''Soykırım Raporu'' hazırlandı

    “Enflasyon hedefimizde şaşma var”

    Kamu yararı öncelikli olmalı

    “Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

    Denizde kaybolan kardeşleri arama çalışmaları 4. gününde

    Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 283 yerleşim yerinin yolu kapandı

    'BMGK'nin 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulamaya kararlıyız'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarihin karanlık sayfaları-1
    Ahmet BATTAL

    Kantin siyaseti ve TBMM
    Risale-i Nur'dan

    Hangi usulle bu acib tecavüzü yapıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyamete kadar geçerli bir ölçü
    Cevher İLHAN

    “Dijital seçim” tezgâhı
    Faruk ÇAKIR

    Eli de cebi de delik sistem
    Süleyman KÖSMENE

    Her şey Allah’ı zikreder
    Genel

    Gaziantep'te muhabbet çağlayanı
    Şükrü BULUT

    Bediüzzaman ve Amerikan Demokrasisi...(I)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.